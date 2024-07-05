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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En İyi Havalimanı ödülünü aldı
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En İyi Havalimanı ödülünü aldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T12:12+0300
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türkiye
istanbul havalimanı
abdulkadir uraloğlu
iga havalimanı işletmesi a.ş
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödül, İstanbul'da düzenlenen 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'nde ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec tarafından İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'e takdim edildi.İstanbul Havalimanı, aynı puana sahip geçen yılın birincisi Roma Fiumicino Havalimanı'yla ödülünü paylaştı.İGA CEO'su Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha ödülü layık görülmesinden duyduğu memnuniyetini belirtti.Ödülün mükemmelliği hedeflemeye devam etmek için ilham kaynağı olacağını belirten Bilgen, "Havalimanındaki misafirlerimizin sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, inovasyon ve teknolojik ilerleme alanlarında beklentilerinin üzerine çıkmak için her zaman yeni yollar arıyoruz. Türkiye havacılık ve turizm sektörlerinin geleceğini iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.İstanbul Havalimanı, ACI World Zirvesi'ne ev sahipliği yapacakİstanbul Havalimanı'nın 1-4 Temmuz'da ev sahipliği yaptığı Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'ne dünyadan sektörün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500'ü aşkın havalimanı profesyoneli katıldı.Açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İGA CEO'su Bilgen ve ACI Europe Genel Direktörü Jankovec'in yaptığı kongrede, Avrupa'daki havacılık sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecek beklentileri ile sektörün ekonomik durumuna ilişkin öngörüler ve gelecek yıl için politikalar tartışıldı.Öte yandan İstanbul Havalimanı'nın 2026 yılında ACI World Müşteri Deneyimi Zirvesi'ne (Customer Experience Summit) ev sahipliği yapacağı da duyuruldu.Bilgen ve ACI World Genel Direktörü ve CEO'su Luis Felipe de Oliviera'nın katıldığı, zirveye ilişkin imza töreni, 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresinin son gününde yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/dunyanin-en-iyi-havalimanlaribellioldu-2024-listesinde-istanbul-havalimani-geriledi-1082903995.html
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istanbul havalimanı, abdulkadir uraloğlu, iga havalimanı işletmesi a.ş, iga havalimanı aş, ödül, fiumicino havalimanı
istanbul havalimanı, abdulkadir uraloğlu, iga havalimanı işletmesi a.ş, iga havalimanı aş, ödül, fiumicino havalimanı

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En İyi Havalimanı ödülünü aldı

12:12 05.07.2024
© AAİstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AA
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İstanbul Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödülüne layık görüldü.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödül, İstanbul'da düzenlenen 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'nde ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec tarafından İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'e takdim edildi.
İstanbul Havalimanı, aynı puana sahip geçen yılın birincisi Roma Fiumicino Havalimanı'yla ödülünü paylaştı.
İGA CEO'su Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha ödülü layık görülmesinden duyduğu memnuniyetini belirtti.
Ödülün mükemmelliği hedeflemeye devam etmek için ilham kaynağı olacağını belirten Bilgen, "Havalimanındaki misafirlerimizin sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, inovasyon ve teknolojik ilerleme alanlarında beklentilerinin üzerine çıkmak için her zaman yeni yollar arıyoruz. Türkiye havacılık ve turizm sektörlerinin geleceğini iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı, ACI World Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

İstanbul Havalimanı'nın 1-4 Temmuz'da ev sahipliği yaptığı Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'ne dünyadan sektörün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500'ü aşkın havalimanı profesyoneli katıldı.
Açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İGA CEO'su Bilgen ve ACI Europe Genel Direktörü Jankovec'in yaptığı kongrede, Avrupa'daki havacılık sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecek beklentileri ile sektörün ekonomik durumuna ilişkin öngörüler ve gelecek yıl için politikalar tartışıldı.
Öte yandan İstanbul Havalimanı'nın 2026 yılında ACI World Müşteri Deneyimi Zirvesi'ne (Customer Experience Summit) ev sahipliği yapacağı da duyuruldu.
Bilgen ve ACI World Genel Direktörü ve CEO'su Luis Felipe de Oliviera'nın katıldığı, zirveye ilişkin imza töreni, 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresinin son gününde yapıldı.
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
DÜNYA
Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu: 2024 listesinde İstanbul Havalimanı geriledi
18 Nisan, 14:28
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