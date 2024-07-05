https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ispanya-almanyayi-2-1lik-skorla-gecerek-yari-finale-cikti--1085580384.html

İspanya, Almanya'yı 2-1'lik skorla geçerek yarı finale çıktı

İspanya, Almanya'yı 2-1'lik skorla geçerek yarı finale çıktı

Sputnik Türkiye

İspanya, 2-1 ile Almanya'yı yenerek EUR02024'te yarı finale çıktı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T21:44+0300

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde İspanya ile Almanya, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 51. dakikada Lamine Yamal'ın pasında topla buluşan Dani Olmo'nun golüyle İspanya 1-0 öne geçti. 89. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Joshua Kimmich'in kafayla indirdiği topla buluşan Florian Wirtz'in şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti ve Almanya eşitliği yakaladı. 119'uncu dakikada gol geldi Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçta uzatma bölümlerine geçildi. 119. dakikada Olmo'nun ortasında Mikel Merino kafayla topu ağlara gönderdi ve İspanya 2-1 öne geçti. Bu gol maçın da skoru olurken, İspanyollar adını yarı finale yazdırdı.İspanya yarı finalde Fransa - Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.

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