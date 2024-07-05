https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ispanya-almanyayi-2-1lik-skorla-gecerek-yari-finale-cikti--1085580384.html
İspanya, Almanya'yı 2-1'lik skorla geçerek yarı finale çıktı
İspanya, Almanya'yı 2-1'lik skorla geçerek yarı finale çıktı
Sputnik Türkiye
İspanya, 2-1 ile Almanya'yı yenerek EUR02024'te yarı finale çıktı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T21:44+0300
2024-07-05T21:44+0300
2024-07-05T22:22+0300
spor
ispanya
almanya
avrupa
avrupa futbol şampiyonası
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085579937_0:0:2728:1535_1920x0_80_0_0_a7f5dd39fa6a9959e0ceed72a3fbdfcf.jpg
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde İspanya ile Almanya, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 51. dakikada Lamine Yamal'ın pasında topla buluşan Dani Olmo'nun golüyle İspanya 1-0 öne geçti. 89. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Joshua Kimmich'in kafayla indirdiği topla buluşan Florian Wirtz'in şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti ve Almanya eşitliği yakaladı. 119'uncu dakikada gol geldi Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçta uzatma bölümlerine geçildi. 119. dakikada Olmo'nun ortasında Mikel Merino kafayla topu ağlara gönderdi ve İspanya 2-1 öne geçti. Bu gol maçın da skoru olurken, İspanyollar adını yarı finale yazdırdı.İspanya yarı finalde Fransa - Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/turkiye-teknik-direktoru-montella-bozkurt-bizim-tarihimizin-sembolu--1085578525.html
ispanya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085579937_0:0:2728:2045_1920x0_80_0_0_823190a2eb3d022095e6c395db924f5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ispanya, almanya, avrupa, avrupa futbol şampiyonası, futbol
ispanya, almanya, avrupa, avrupa futbol şampiyonası, futbol
İspanya, Almanya'yı 2-1'lik skorla geçerek yarı finale çıktı
21:44 05.07.2024 (güncellendi: 22:22 05.07.2024)
İspanya, 2-1 ile Almanya'yı yenerek EUR02024'te yarı finale çıktı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde İspanya ile Almanya, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi.
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 51. dakikada Lamine Yamal'ın pasında topla buluşan Dani Olmo'nun golüyle İspanya 1-0 öne geçti. 89. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Joshua Kimmich'in kafayla indirdiği topla buluşan Florian Wirtz'in şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti ve Almanya eşitliği yakaladı.
119'uncu dakikada gol geldi
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçta uzatma bölümlerine geçildi. 119. dakikada Olmo'nun ortasında Mikel Merino kafayla topu ağlara gönderdi ve İspanya 2-1 öne geçti. Bu gol maçın da skoru olurken, İspanyollar adını yarı finale yazdırdı.
İspanya yarı finalde Fransa - Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.