https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ingiltere-basbakani-sunaktan-secimi-kazanan-isci-partisine-tebrik-1085546222.html

İngiltere Başbakanı Sunak'tan seçimi kazanan İşçi Partisi'ne tebrik

İngiltere Başbakanı Sunak'tan seçimi kazanan İşçi Partisi'ne tebrik

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı arayarak genel seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

ingiltere

genel seçimler

rishi sunak

işçi partisi (ingiltere)

muhafazakar parti (ingiltere)

keir starmer

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Sky News televizyon kanalının aktardığına göre Sunak, “İşçi Partisi genel seçimleri kazandı ve ben de Sir Keir Starmer’ı arayarak zaferini kutladım” açıklamasında bulundu.Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu İngiltere ve Birleşik Krallık dahilindeki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.Yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ingilterede-sandik-cikis-anketine-gore-isci-partisi-avam-kamarasinda-cogunlugu-kazandi-1085545075.html

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ingiltere, genel seçimler, rishi sunak, işçi partisi (ingiltere), muhafazakar parti (ingiltere), keir starmer