https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ece-guner-ve-serkan-ozcan-imamoglunun-danismani-oldu-1085580736.html

Ece Güner ve Serkan Özcan, İmamoğlu'nun danışmanı oldu

Ece Güner ve Serkan Özcan, İmamoğlu'nun danışmanı oldu

Sputnik Türkiye

Gelecek Partisi’nin eski sözcüsü Serkan Özcan ile İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Ece Güner İmamoğlu'nun danışmanlığına getirildi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

iyi parti

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

ece güner

serkan özcan

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İYİ Parti’den geçen yıl istifa eden Ece Güner ve 14 Ocak 2024’te Gelecek Partisi’nden istifa eden Serkan Özcan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı oldu. Güner: 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağızAvukat Ece Güner konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Serkan Özcan da danışmanlık görevini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Ece Güner, 14 Aralık 2023'te, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.Güner, "Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.Özcan ise 14 Ocak’ta Gelecek Partisi kongresi devam ederken kendi isteğiyle görevinden ve partisinden ayrıldığını söylemişti. Özcan, "İlk günden bu yana tecrübesi, yakın ilgisi ve içtenliğiyle bana siyaset yapma imkanını veren başta saygıdeğer Genel Başkanım, Hocam Prof. Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm Gelecek Partili yol arkadaşlarıma bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum" demişti.

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iyi parti, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, ece güner, serkan özcan