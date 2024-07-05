Ece Güner ve Serkan Özcan, İmamoğlu'nun danışmanı oldu
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB/ONUR GUNAL
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Gelecek Partisi’nin eski sözcüsü Serkan Özcan ile İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Ece Güner İmamoğlu'nun danışmanlığına getirildi.
İYİ Parti’den geçen yıl istifa eden Ece Güner ve 14 Ocak 2024’te Gelecek Partisi’nden istifa eden Serkan Özcan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı oldu.
Güner: 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız
Avukat Ece Güner konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni 'Başkan Danışmanı' göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız. Tam Yol İleri!
İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni “Başkan Danışmanı” göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum.— Av. Ece Güner (@AvEceGuner) July 5, 2024
[Ayrıntılar aşağıda İBB açıklamasında].
Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız.
Tam Yol İleri! pic.twitter.com/Q6QVt4n35O
Serkan Özcan da danışmanlık görevini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim.
Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum.— Serkan Özcan (@serkanozcan1) July 5, 2024
Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim.@ekrem_imamoglu
Ece Güner, 14 Aralık 2023'te, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Güner, "Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Özcan ise 14 Ocak’ta Gelecek Partisi kongresi devam ederken kendi isteğiyle görevinden ve partisinden ayrıldığını söylemişti.
Özcan, "İlk günden bu yana tecrübesi, yakın ilgisi ve içtenliğiyle bana siyaset yapma imkanını veren başta saygıdeğer Genel Başkanım, Hocam Prof. Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm Gelecek Partili yol arkadaşlarıma bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum" demişti.
3 Temmuz, 02:53