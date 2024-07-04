https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/icislerinen-sultanbeylide-ayaklanma-cikarmaya-baslayacagiz-paylasimina-iliskin-aciklama-1085541190.html

İçişleri'nden 'Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımına ilişkin açıklama

İçişleri'nden 'Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan, "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımına ilişkin "Sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T23:17+0300

2024-07-04T23:17+0300

2024-07-04T23:19+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

sosyal medya

ayaklanma

istanbul

sultanbeyli

suriyeli

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suriyeli sığınmacılar

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İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yaptığı tespit edilen 14 yaşındaki E.P. hakkında gerekli işlemin yapıldığını bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi.Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bbp-lideri-destici-turkiyede-son-donemde-milliyetcilik-adi-altinda-neofasizm-yukseliyor-1085501224.html

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içişleri bakanlığı, sosyal medya, ayaklanma, istanbul, sultanbeyli, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler