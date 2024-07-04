https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/icislerinen-sultanbeylide-ayaklanma-cikarmaya-baslayacagiz-paylasimina-iliskin-aciklama-1085541190.html
İçişleri'nden 'Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımına ilişkin açıklama
İçişleri'nden 'Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı'ndan, "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımına ilişkin "Sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T23:17+0300
2024-07-04T23:17+0300
2024-07-04T23:19+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
sosyal medya
ayaklanma
istanbul
sultanbeyli
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
suriyeli göçmenler
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İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yaptığı tespit edilen 14 yaşındaki E.P. hakkında gerekli işlemin yapıldığını bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi.Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bbp-lideri-destici-turkiyede-son-donemde-milliyetcilik-adi-altinda-neofasizm-yukseliyor-1085501224.html
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içişleri bakanlığı, sosyal medya, ayaklanma, istanbul, sultanbeyli, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler
içişleri bakanlığı, sosyal medya, ayaklanma, istanbul, sultanbeyli, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler
İçişleri'nden 'Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımına ilişkin açıklama
23:17 04.07.2024 (güncellendi: 23:19 04.07.2024)
İçişleri Bakanlığı'ndan, "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımına ilişkin "Sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. E.P'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır" açıklaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yaptığı tespit edilen 14 yaşındaki E.P. hakkında gerekli işlemin yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi.
Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P'ye, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."