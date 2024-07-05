https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/galatasaray-ayriligi-duyurdu-atalantaya-kiralandi-1085568247.html
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Atalanta'ya kiralandı
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Atalanta'ya kiralandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T16:10+0300
2024-07-05T16:10+0300
2024-07-05T16:38+0300
spor
son dakika
galatasaray
nicolo zaniolo
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Galatasaray uzun süredir bekenen Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada Atalanta ile yapılan anlaşmaya dair detayları paylaştı.Galatasaray ile Atalanta arasındaki anlaşmaya göre İtalyan ekibinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Zaniolo'nun opsiyonunun 15.5 milyon euro olduğunu ve Atalanta'nın Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 6 milyon 400 bin euro ödeyeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefanin-merih-demiral-kararina-turkiyeden-tepkiler-buyuyor-futbolun-bagimsizligina-mudahale-1085565050.html
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son dakika, galatasaray, nicolo zaniolo
son dakika, galatasaray, nicolo zaniolo
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Atalanta'ya kiralandı
16:10 05.07.2024 (güncellendi: 16:38 05.07.2024)
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Galatasaray uzun süredir bekenen Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada Atalanta ile yapılan anlaşmaya dair detayları paylaştı.
Galatasaray ile Atalanta arasındaki anlaşmaya göre İtalyan ekibinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Zaniolo'nun opsiyonunun 15.5 milyon euro olduğunu ve Atalanta'nın Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 6 milyon 400 bin euro ödeyeceği belirtildi.