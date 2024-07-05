https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/galatasaray-ayriligi-duyurdu-atalantaya-kiralandi-1085568247.html

Galatasaray ayrılığı duyurdu: Atalanta'ya kiralandı

Galatasaray ayrılığı duyurdu: Atalanta'ya kiralandı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T16:10+0300

2024-07-05T16:10+0300

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spor

son dakika

galatasaray

nicolo zaniolo

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Galatasaray uzun süredir bekenen Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada Atalanta ile yapılan anlaşmaya dair detayları paylaştı.Galatasaray ile Atalanta arasındaki anlaşmaya göre İtalyan ekibinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Zaniolo'nun opsiyonunun 15.5 milyon euro olduğunu ve Atalanta'nın Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 6 milyon 400 bin euro ödeyeceği belirtildi.

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son dakika, galatasaray, nicolo zaniolo