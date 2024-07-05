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Galatasaray ayrılığı duyurdu: Atalanta'ya kiralandı
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Atalanta'ya kiralandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T16:10+0300
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Galatasaray uzun süredir bekenen Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada Atalanta ile yapılan anlaşmaya dair detayları paylaştı.Galatasaray ile Atalanta arasındaki anlaşmaya göre İtalyan ekibinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Zaniolo'nun opsiyonunun 15.5 milyon euro olduğunu ve Atalanta'nın Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 6 milyon 400 bin euro ödeyeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefanin-merih-demiral-kararina-turkiyeden-tepkiler-buyuyor-futbolun-bagimsizligina-mudahale-1085565050.html
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son dakika, galatasaray, nicolo zaniolo
son dakika, galatasaray, nicolo zaniolo

Galatasaray ayrılığı duyurdu: Atalanta'ya kiralandı

16:10 05.07.2024 (güncellendi: 16:38 05.07.2024)
© OĞUZHAN ORT-AW845969Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçında rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçında rakip fileleri havalandırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© OĞUZHAN ORT-AW845969
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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Galatasaray uzun süredir bekenen Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada Atalanta ile yapılan anlaşmaya dair detayları paylaştı.
Galatasaray ile Atalanta arasındaki anlaşmaya göre İtalyan ekibinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Zaniolo'nun opsiyonunun 15.5 milyon euro olduğunu ve Atalanta'nın Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 6 milyon 400 bin euro ödeyeceği belirtildi.
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