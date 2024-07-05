https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-hocamizin-listesinin-bir-numarasini-getiriyoruz-1085570541.html

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, özel bir televizyon kanalında gündeme dair ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T17:21+0300

2024-07-05T17:21+0300

2024-07-05T17:21+0300

spor

fenerbahçe

acun ilıcalı

jose mourinho

ferdi kadıoğlu

jayden oosterwolde

irfan can kahveci

çağlar söyüncü

michy batshuayi

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Taraftarlarımızın şunu çok iyi anlaması lazım; hocamızın istediği bir profil var, o profile uygun oyuncular da tespit edildi. Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz. Başka bir mevkide yine bir plan var" dedi.Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir beklenti içinde olmasına yönelik Ilıcalı, "Taraftarlarımızın hem merak hem de istekte bulunması dünyanın en normal şeyi. Bu her takımda olacak şeyler. Bunu çok iyi anlıyorum. Ben de zaten yıllarca hep transferlerde 'Kim gelecek?' diye onu merak ediyordum ama tabii ki burada çok önemli bir konu var; şu anda biz dünyanın en kariyerli hocalarından birini getirdik ve Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kariyerli hoca zaten. Mourinho ismi bizim için hem önemli hem de futbol aklı olarak da Mourinho'nun onaylamadığı bir transferi bizim getirmemiz bence çok da uygun olmaz. Zaten hocamızla uyum içinde çalışıyoruz. Bu konuda taraftarımızın da panik olacağı hiçbir durum yok. Transferin 5. günündeyiz henüz transfer dönemi yeni başlamış, 2 ay var. Biz de bu dönem içerisinde hedeflerimizi belirledik doğru bir şekilde hedeflere gidiyoruz ve iyi yoldayız diye düşünüyorum. Şu anki durumumuzu hayalimizdeki kadroyu oluşturacak 'puzzle'ın eksik parçalarını tamamlanmaya başlayacağını görerek söyleyebiliyorum" cümlelerini kaydetti.Mourinho, kampta 2 futbolcu için 'çok iyi geliyorlar' dediGeçtiğimiz hafta Topuk Yaylası'nda yapılan kampla ilgili izlenimlerini aktaran Acun Ilıcalı, "Milli futbolcularımız orada olmayınca Mourinho aslında takımın geri kalan kısmıyla daha çok ilgilenebildi ve oradan sürpriz 2-3 isimden bahsetti ki şu anda tabii isim olarak bazı futbolcuları ben söylemek istemiyorum çünkü hocamızın bizimle paylaştığı konular bunlar ama taraftarımız şunu bilebilir oradaki futbolcuların kalitesinden çok memnun. “İki tane sürprizim var size” dedi. Daha önce İsmail Yüksek de böyle bir ortamda bir anda bir hazırlık maçıyla parladı ve ondan sonra da takımın değişmezlerinden olmuştu. Mourinho da 2 futbolcu için bunu söyledi, “Çok iyi geliyorlar” dedi. Bu, bizi çok mutlu etti. Onun dışında da kamp çok güzel geçti. Hocamız Türkiye'deki ilk günlerinde futbolcularla kaynaştı, futbolcularımızın da onu sevdiği belli oluyor.Biz de yaptığımız toplantıda transferle ilgili son değerlendirmeleri yaptık. Her şey yolunda gidiyor. Hocamızın istediği gibi gidiyor diyebilirim" diye konuştu.'Çağlar'ın transferde çok önemli etkisi var önce bizimle anlaştı'Acun Ilıcalı, Çağlar Söyüncü'nün transfer süreciyle ilgili ise şunları söyledi:'Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz'Taraftarların yıldız transfer beklentisi ve Mourinho'nun istediği isimlerle ilgili ise Acun Ilıcalı, "Bu konularda taraflarımızın şunu çok iyi anlaması lazım; hocamızın istediği bir profil var, o profile uygun oyuncular da tespit edildi. Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz. Daha bitmedi ama son aşamasındayız. Fenerbahçe'nin scout ekibinin hepsinin şu anda Fenerbahçe'ye en uygun, en yıldız oyuncular diye koyduğu liste ve mesela forvet için öyle isimlere “Hayır” dedi ki şaşırdık kaldık. Neden “hayır” diyor? Anlatıyor, diyor ki “Bu oyuncu oyunun içinde değil. Gol atar mı atar. Bana oyunun içinde oyuncu lazım.” diyor. İsmini söylemek istemiyorum çünkü hiçbir futbolcu için değerlendirmeyi dışarıya karşı söylemek bize yakışmaz. Ama hocamızın kafasında bir plan var ve o plana uygun bir numaralı oyuncu inşallah geliyor. Başka bir mevkide yine bir plan var. O plana göre hızlı bir sol açık istiyor gibi düşün. Adam eksilten sol açık istiyor. Buna göre bir sol açık düşünüyor oraya da ona göre bir isim gelecek. Taraftarımızın bu konuda biraz şöyle düşünmesi lazım; dünyada kariyeri en yüksek hocalardan biri, Türkiye'ye gelmiş en yüksek kariyerli bir hocaya kendimizi emanet etmek zorundayız. Biz burada şunu yapalım, “Hocam olmaz sen bunu dene” mi diyelim? Ona saygı duyuyoruz diyebiliriz" şeklinde konuştu.'Batshuayi kalsaydı üçüncü forvetimiz olacaktı'Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesi ile yaşanan süreç hakkında da konuşan Ilıcalı, "Batshuayi, Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Fenerbahçe istese Batshuayi'nin sözleşmesi bitmeden uzatırdı. Fenerbahçe uzatmak istedi, Batshuayi reddetti” gibi bir durum olmadı. Sezon sonuna geldiğimiz zaman Batshuayi bir talepte bulundu Fenerbahçe'den. Biz de kulübün çıkarları için bu rakamın Batshuayi'ye verilmemesi gerektiğini düşündük. Batshuayi, bizim zaten üçüncü forvetimiz olacaktı eğer kalsaydı. Şimdi düşünsenize; bir yıldız forvet getireceğiz, dünya markası Dzeko var, Batshuayi zaten bu sıralamada üçüncü oluyor. Üçüncü gördüğümüz futbolcu bizden ciddi bir para istemiş, biz de diyoruz ki, “Kusura bakma bu parayı sana veremiyoruz.” Biz bunu vermeyince Batshuayi “Tamam” diyerek “Başka kulübe gideceğim” dedi. Bunu da zaten menajeri net olarak Mario'ya söylüyor. Mario'nun cevabı da “Yolunuz açık olsun” oluyor. Onun üzerine Batshuayi gidiyor. Buradan ne sonuç çıkıyorsa çıkarsın insanlar ama iki kere ikiyi kimse 5 yapamaz, başka bir anlam yüklemeye gerek yok" şeklinde konuştu.'Dzeko mutlu, kalmak istiyor'Edin Dzeko'nun takımda kalmak istediğini vurgulayan Ilıcalı, "Gayet mutlu. Çok kaliteli bir futbolcu biz de kalmasını istiyoruz hocamız da zaten memnun, o yüzden şu aşamada Dzeko kalıyor. Futbolda şunu unutmayalım yalnız; sen normal gezerken birisi gelir böyle astronomik bir şey verir, Dzeko'ya gider bir kulüp Arabistan'dan 30 milyon Euro getirir sonrası Başkanımızın takdiridir ona bir şey diyemem. Ama şu anda Dzeko mutlu, biz mutluyuz ve kalacak tabii ki" dedi.'Bugün 40 milyon euro getirin Ali Koç, Ferdi'yi satmaz'Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'ye teklif yağdığını belirterek şu cümleleri kaydetti:Ilıcalı, Lazar Samardzic'in gündemlerinde olmadığını da sözlerine ekledi.'Bu sezonun kilidi birlik'Acun Ilıcalı taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Biz bu sene Jose Mourinho'yu getirdik, 15 dakikada imza töreninin biletleri tükenmişti. Karşılama törenini bu kadar dolu statta yaptığımız bir hocamız varken kadromuz da geçen sene rekor puan toplamışken bunun üzerine takviyeleri de yapacakken bizden daha fazla kim ümitli olabilir ki şu anda? Her zaman söylüyorum; bu sezonun kilidi 'birlik, birlik, birlik.' Her zaman söylüyorum, biz çok büyüğüz, çok farklıyız. Sizden tek bir ricam var; hocamızın arkasında olalım, tek yumruk olalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi destekleyelim. Bence başarının mimarı bu camianın tek vücut olması olacak, bundan şüphem yok. Bunu da bu sene yaşayacağız ve inşallah başarılar ondan sonra da tek tek gelecek" diyerek sözlerini noktaladı.

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fenerbahçe, acun ilıcalı, jose mourinho, ferdi kadıoğlu, jayden oosterwolde, irfan can kahveci, çağlar söyüncü, michy batshuayi