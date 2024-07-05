https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/euro2024te-yari-final-icin-portekiz-ve-fransa-yarisiyor-ilk-90-dakikada-gol-cikmadi-1085583052.html

EURO2024'te yarı final için Portekiz ve Fransa yarışıyor: İlk 90 dakikada gol çıkmadı

EURO2024'te yarı final için Portekiz ve Fransa yarışıyor: İlk 90 dakikada gol çıkmadı

Sputnik Türkiye

Fransa - Portekiz maçının ilk 90 dakikasında gol çıkmadı. Maç 30 dakika uzatmalarda galip çıkmaz ise penaltılara gidecek. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

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portekiz

portekiz milli futbol takımı

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EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa, Hamburg’daki Volkspark Stadı’nda karşı karşıya geldi. 90 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Yarı finalde İspanya’nın rakibi olacak ekip bu maçın galibi olacak.İlk 11’lerPortekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo.Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Camavinga, Griezmann, Muani, Mbappe.Maçtan Dakikalar• 1’. Maç başladı.• 20’. Hernandez’in şutunu Costa kurtardı.• 50’. Mbappe’nin şutunu Costa kontrol etti.• 61’. Bruno Fernandes’in şutunu Maignan kurtardı.• 63’. Ronaldo’nun şutunu Maignan bir kez daha çeldi.• 66’. Kolo Muani’nin şutu defanstan sekti.• 88’. Kante’nin şutu Costa’nın üzerine gitti.• 90+1’. Bernardo Silva’nın şutu defanstan sekti.• 90+2’. Mbappe’nin şutu auta çıktı.• 90+3’. Mbappe’nin şutu Costa’nın üzerine gitti.90 dakika 0-0 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

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