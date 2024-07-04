https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/otv-zammi-sonrasi-fiyat-listesi-guncellenmisti-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1085511747.html

ÖTV zammı sonrası fiyat listesi güncellenmişti: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

ÖTV zammı sonrası fiyat listesi güncellenmişti: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Temmuz ayının gelmesiyle sigara fiyatlarına yeni bir zam daha gündemde. 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak duyurulmasının ardından... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T13:32+0300

2024-07-04T13:32+0300

2024-07-04T13:38+0300

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ekonomi

sigara

sigara paketi

sigara yasağı

sigara içmek

elektronik sigara

mentollü sigara

e-sigara

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Geçen aylarda yapılan 3 TL ve 5 TL'lik iki ayrı zammın ardından sigaraya yapılan 9-10 TL'lik zam, tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2024 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları:Güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarıMarlboro'nun fiyatının da bu zamlardan etkilenerek 82 TL'ye yükseldiği biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/memur-maasiyla-degisen-ucretler-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-olacak-ne-zaman-aciklanacak-1085504617.html

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