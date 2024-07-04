https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/otv-zammi-sonrasi-fiyat-listesi-guncellenmisti-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1085511747.html
ÖTV zammı sonrası fiyat listesi güncellenmişti: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
ÖTV zammı sonrası fiyat listesi güncellenmişti: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Temmuz ayının gelmesiyle sigara fiyatlarına yeni bir zam daha gündemde. 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak duyurulmasının ardından... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T13:32+0300
2024-07-04T13:32+0300
2024-07-04T13:38+0300
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Geçen aylarda yapılan 3 TL ve 5 TL'lik iki ayrı zammın ardından sigaraya yapılan 9-10 TL'lik zam, tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2024 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları:Güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarıMarlboro'nun fiyatının da bu zamlardan etkilenerek 82 TL'ye yükseldiği biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/memur-maasiyla-degisen-ucretler-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-olacak-ne-zaman-aciklanacak-1085504617.html
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ÖTV zammı sonrası fiyat listesi güncellenmişti: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
13:32 04.07.2024 (güncellendi: 13:38 04.07.2024)
Temmuz ayının gelmesiyle sigara fiyatlarına yeni bir zam daha gündemde. 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak duyurulmasının ardından, ÖTV tutarlarında yapılan artışla birlikte sigara fiyatları da yükseldi. Sigara zammı 9-10 TL'yi bulurken, sigara fiyatları güncel olarak belli oldu. Peki, sigara fiyat listesi ne oldu?
Geçen aylarda yapılan 3 TL ve 5 TL'lik iki ayrı zammın ardından sigaraya yapılan 9-10 TL'lik zam, tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2024 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları:
Güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
BAT Grubu: En pahalı sigara 75 TL, en ucuz sigara 58 TL.
TT Grubu: En pahalı sigara 64 TL, en ucuz sigara 53 TL.
Imperial Tobacco Grubu: En pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara 56 TL.
JTI Grubu: En pahalı sigara 80 TL, en ucuz sigara 67 TL.
Philip Morris (PM) Grubu: En pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara 63 TL.
Marlboro'nun fiyatının da bu zamlardan etkilenerek 82 TL'ye yükseldiği biliniyor.