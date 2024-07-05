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Diyarbakır Havalimanı'nda yürüyen merdiven kazası: 4 kişi yaralandı
Diyarbakır Havalimanı'nda yürüyen merdiven kazası: 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Havalimanı'nda ağırlığı kaldıramayan yürüyen merdivenin durması sonucu birbirlerinin üstüne düşen 4 kişi hafif yaralandı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, fazla ağırlığı kaldıramayan merdivenin durması sonucu insanlar birbirinin üstüne düştü. Olayda 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/izmir-metrosunda-11-kisinin-yaralandigi-yuruyen-merdiven-kazasinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1085428672.html
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diyarbakır havalimanı, diyarbakır, yürüyen merdiven, kaza, ihbar, ihbar
diyarbakır havalimanı, diyarbakır, yürüyen merdiven, kaza, ihbar, ihbar

Diyarbakır Havalimanı'nda yürüyen merdiven kazası: 4 kişi yaralandı

01:29 05.07.2024 (güncellendi: 02:28 05.07.2024)
© İHA / RIDVAN KILIÇDiyarbakır Havalimanı'nda ağırlığı kaldıramayan yürüyen merdivenin durması sonucu birbirlerinin üstüne düşen 4 kişi hafif yaralandı.
Diyarbakır Havalimanı'nda ağırlığı kaldıramayan yürüyen merdivenin durması sonucu birbirlerinin üstüne düşen 4 kişi hafif yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Diyarbakır Havalimanı'nda ağırlığı kaldıramayan yürüyen merdivenin durması sonucu birbirlerinin üstüne düşen 4 kişi hafif yaralandı.
Diyarbakır Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, fazla ağırlığı kaldıramayan merdivenin durması sonucu insanlar birbirinin üstüne düştü. Olayda 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.
İzmir Metro'sunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
TÜRKİYE
İzmir Metrosu'nda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının görüntüleri ortaya çıktı
2 Temmuz, 10:39
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