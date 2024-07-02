https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/izmir-metrosunda-11-kisinin-yaralandigi-yuruyen-merdiven-kazasinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1085428672.html

İzmir Metro'sunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir Metro'sunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T10:39+0300

2024-07-02T10:39+0300

2024-07-02T10:39+0300

türkiye

yürüyen merdiven

izmir

konak

hastane

kaza

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Edinilen bilgiye göre, dün, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11’i dengesini kaybederek düşmüştü.Düşmemek için direndiler ama yetmediYaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, 30.09.2023 yılında, İZBAN Halkapınar İstasyonu’nda fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette geri salınırken, merdivende bulunan vatandaşlar yere düşmüş, olayda 7 kişi yaralanmıştı. Üçyol Metro İstasyonu’nda 30.12.2023 yılında meydana gelen bir başka yürüyen merdivenin bir anda geriye sardığı kazada ise 5 kişi yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/izmir-metrosunda-yuruyen-merdivende-cokme-1085398078.html

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yürüyen merdiven, izmir, konak, hastane, kaza