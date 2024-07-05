https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-kayit-disilikla-mucadele-verilerini-acikladi-1085575389.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'kayıt dışılıkla mücadele' verilerini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'kayıt dışılıkla mücadele' verilerini açıkladı

Sputnik Türkiye

"2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen teftişlerde, 132 milyon lira işçi alacağının ve 37 milyon lira kamu alacağının ödenmesi sağlanarak, mevzuata... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T19:11+0300

2024-07-05T19:11+0300

2024-07-05T19:11+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

veri

kayıt

kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi ve eylem planı

teftiş

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik teftişlerde, yılın ilk yarısında 132 milyon lira işçi, 37 milyon lira kamu alacağının ödenmesinin sağlandığını, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 212 milyon lira idari ceza uygulandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesindeki 900 iş müfettişiyle sürdürülen teftişler kapsamında, 2023'te yaklaşık 1,5 milyon çalışana ulaşıldığı, bu yıl da 2 milyon çalışana ulaşılmasının planlandığı belirtildi.Açıklamada, çalışma şartları ile ortamına ilişkin inceleme ve denetlemeyi kapsayan iş teftişi faaliyetlerinin, çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, kayıt dışılık, çocuk, genç ve kadınların çalıştırılması, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konuları içerdiği aktarıldı.Maden, inşaat ve ulusal zincir marketler başta olmak üzere 19 sektörde yer alan iş yerlerinde teftişlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Teftişler, ihbar ve şikayetler, kitle iletişim araçlarına yansıyan veya kamuoyunun dikkatini çeken olay veya uyuşmazlıkların yanı sıra çalışma hayatındaki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu belirlenen sektörlerde önleyici yaklaşımla yürütülüyor.2024 yılında, çalışma süreleri, fazla çalışma, genel ve hafta tatilinde yapılan çalışmalar, ücret ve izin gibi çalışma koşullarına yönelik ulusal market, restoran, konaklama, tekstil, maden, çağrı merkezi, geri dönüşüm ve tarım olmak üzere 8 farklı sektörde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ise maden, inşaat, metal, gıda, tekstil, kauçuk, plastik, mineral, geri dönüşüm ve depolama sektörleri ile büyük endüstriyel kazaların olabileceği endüstriyel tesisler olmak üzere çalışma ortamına yönelik 11 farklı sektörde önleyici teftişler sürdürülüyor."İş yerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların iş müfettişleri tarafından yakından izlendiği, mevzuata uyumun sağlanması için işverenlere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlendiği belirtilen açıklamada, mevzuata aykırılıkları gidermeyen iş yerlerine de idari yaptırım uygulandığı belirtildi.Kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-yerlikaya-kayserideki-olaylara-iliskin-konustu-irkci-vandalliga-boyun-egmeyecegiz-1085563281.html

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, veri, kayıt, kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi ve eylem planı, teftiş