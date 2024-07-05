https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bir-ay-icinde-uc-kez-orman-yakan-coban-tutuklandi-ormancilara-kizdigim-icin-yaktim-1085557977.html

Bir ay içinde üç kez orman yakan çoban tutuklandı: 'Ormancılara kızdığım için yaktım'

Bir ay içinde üç kez orman yakan çoban tutuklandı: 'Ormancılara kızdığım için yaktım'

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu’nda meydana gelen yangınları çıkardığı belirlenerek yakalanan çoban, ifadesinde ormancılara kızdığı için... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T11:45+0300

2024-07-05T11:45+0300

2024-07-05T11:45+0300

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Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde çıkan 3 orman yangınını çıkardığı belirlenen Murat Kaya isimli çoban, JASAT ve Beşkonak Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat Belediyesi’nin Tazı Kanyonu ihalesini kazanmasının ardından meydana gelen yangınların şüphelisi; çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, yangınları ormancıya kızdığı için çıkarttığını belirtti.Gaziler Mahallesi İbliz Mevkii’nde halk arasındaki adıyla Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 4.5 hektar orman alanının zarar görmesi yangınların sabotaj olma ihtimalini ortaya çıkardı. Tazı Kanyonu ihalesini Manavgat Belediyesinin almasının ardından, çıkan orman yangınları Jandarmayı alarma geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Beşkonak Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, yangınları çıkardığı belirlenen ve bölgede çobanlık yaptığı belirlenen Murat Kaya (33) kısa sürede yakalandı.İfadesinde yangınları ormancılara ve TEDAŞ ekiplerine kızdığı için çıkardığını söylediği bildirilen Murat Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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