Bir ay içinde üç kez orman yakan çoban tutuklandı: 'Ormancılara kızdığım için yaktım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: Türkiye, Romenlerle birlikte olduğu müddetçe her türlü kışkırtmaya açık hale gelebilir
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gülay Yedekçi: Aile bütünlüğünü korumak için bir kadının illa kocasının soyadını alması gerekmiyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriyeli sığınmacı kışkırtması
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump’ın planı, Amerikan bürokrasisini Demokratlardan arındırmayı öngörüyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
18:30
2 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a soruşturma başlatan UEFA nelere göz yumdu?
19:23
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
20:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
07:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:06
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Özel okul fiyatları 1 milyona yaklaştı
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Konuğumuz oyuncu İlayda Çevik
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan Türkiye-Rusya ilişkileri yorumu
15:10
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bir-ay-icinde-uc-kez-orman-yakan-coban-tutuklandi-ormancilara-kizdigim-icin-yaktim-1085557977.html
Bir ay içinde üç kez orman yakan çoban tutuklandı: 'Ormancılara kızdığım için yaktım'
Bir ay içinde üç kez orman yakan çoban tutuklandı: 'Ormancılara kızdığım için yaktım'
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu’nda meydana gelen yangınları çıkardığı belirlenerek yakalanan çoban, ifadesinde ormancılara kızdığı için... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T11:45+0300
2024-07-05T11:45+0300
türkiye
antalya
manavgat
çoban
ormancılık
yangın
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085556498_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_47052ca2a994db7d3fa1e6e67db525de.jpg
Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde çıkan 3 orman yangınını çıkardığı belirlenen Murat Kaya isimli çoban, JASAT ve Beşkonak Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat Belediyesi’nin Tazı Kanyonu ihalesini kazanmasının ardından meydana gelen yangınların şüphelisi; çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, yangınları ormancıya kızdığı için çıkarttığını belirtti.Gaziler Mahallesi İbliz Mevkii’nde halk arasındaki adıyla Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 4.5 hektar orman alanının zarar görmesi yangınların sabotaj olma ihtimalini ortaya çıkardı. Tazı Kanyonu ihalesini Manavgat Belediyesinin almasının ardından, çıkan orman yangınları Jandarmayı alarma geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Beşkonak Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, yangınları çıkardığı belirlenen ve bölgede çobanlık yaptığı belirlenen Murat Kaya (33) kısa sürede yakalandı.İfadesinde yangınları ormancılara ve TEDAŞ ekiplerine kızdığı için çıkardığını söylediği bildirilen Murat Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/genclik-ve-spor-bakani-duyurdu-tum-gsb-yurtlarinda-yaz-boyunca-5-gun-ucretsiz-konaklanabilecek-1085553094.html
türkiye
antalya
manavgat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085556498_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_3ab5729c26d7e1d6a6e711c54079a0f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, manavgat, çoban, ormancılık, yangın, tutuklama
antalya, manavgat, çoban, ormancılık, yangın, tutuklama

Bir ay içinde üç kez orman yakan çoban tutuklandı: 'Ormancılara kızdığım için yaktım'

11:45 05.07.2024
© İHA / ARİF KAPLAN-AW240520Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda meydana gelen yangınları çıkardığı belirlenerek yakalanan çoban, ifadesinde ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda meydana gelen yangınları çıkardığı belirlenerek yakalanan çoban, ifadesinde ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© İHA / ARİF KAPLAN-AW240520
Abone ol
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu’nda meydana gelen yangınları çıkardığı belirlenerek yakalanan çoban, ifadesinde ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi.
Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde çıkan 3 orman yangınını çıkardığı belirlenen Murat Kaya isimli çoban, JASAT ve Beşkonak Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manavgat Belediyesi’nin Tazı Kanyonu ihalesini kazanmasının ardından meydana gelen yangınların şüphelisi; çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, yangınları ormancıya kızdığı için çıkarttığını belirtti.
Gaziler Mahallesi İbliz Mevkii’nde halk arasındaki adıyla Tazı Kanyonu’nda son 1 ay içerisinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 4.5 hektar orman alanının zarar görmesi yangınların sabotaj olma ihtimalini ortaya çıkardı. Tazı Kanyonu ihalesini Manavgat Belediyesinin almasının ardından, çıkan orman yangınları Jandarmayı alarma geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Beşkonak Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, yangınları çıkardığı belirlenen ve bölgede çobanlık yaptığı belirlenen Murat Kaya (33) kısa sürede yakalandı.
İfadesinde yangınları ormancılara ve TEDAŞ ekiplerine kızdığı için çıkardığını söylediği bildirilen Murat Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
TÜRKİYE
Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 'Tüm GSB yurtlarında yaz boyunca 5 gün ücretsiz konaklanabilecek'
11:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала