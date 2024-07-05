https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/genclik-ve-spor-bakani-duyurdu-tum-gsb-yurtlarinda-yaz-boyunca-5-gun-ucretsiz-konaklanabilecek-1085553094.html
Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 'Tüm GSB yurtlarında yaz boyunca 5 gün ücretsiz konaklanabilecek'
Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 'Tüm GSB yurtlarında yaz boyunca 5 gün ücretsiz konaklanabilecek'
Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ‘Seyahat Sever’ Projesi çerçevesinde, 18-30 yaş arasındaki kişilerin, 8 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında ülkedeki... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T11:06+0300
2024-07-05T11:06+0300
2024-07-05T11:06+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
osman aşkın bak
ücretsiz
öğrenci
konaklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074897692_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_399bc3273dd272fb443337daea85553c.jpg
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyahat Sever Projesi kapsamında, bakanlığa bağlı tüm yurtlarda 8 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 5 günlüğüne ücretsiz konaklanabilineceğini duyurdu. 18-30 yaş arasındaki kişilerin yararlanabileceği proje ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bak, “Seyahat Sever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun. Gençlerimiz GSB Yurtları’nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek” ifadelerine yer verdi.Programla ilgili detaylı bilgilere ise “http://seyahatsever.gsb.gov.tr” internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/9-yargi-paketi-mecliste-kadinlar-bekarlik-soyadini-tek-basina-kullanamayacak-1085552289.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074897692_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_52a93f6373f1fb699f37b6f8060e88a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yurtlarda ücretsiz kalma, yurtlarda ücretsiz kalma 2024, yurtlarda ücretsiz konaklama nasıl yapılır, kyk ücretsiz konaklama 2024, seyahat sever projesi
yurtlarda ücretsiz kalma, yurtlarda ücretsiz kalma 2024, yurtlarda ücretsiz konaklama nasıl yapılır, kyk ücretsiz konaklama 2024, seyahat sever projesi
Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 'Tüm GSB yurtlarında yaz boyunca 5 gün ücretsiz konaklanabilecek'
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ‘Seyahat Sever’ Projesi çerçevesinde, 18-30 yaş arasındaki kişilerin, 8 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında ülkedeki tüm GSB yurtlarında 5 günlüğüne ücretsiz konaklayabileceğini duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyahat Sever Projesi kapsamında, bakanlığa bağlı tüm yurtlarda 8 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 5 günlüğüne ücretsiz konaklanabilineceğini duyurdu.
18-30 yaş arasındaki kişilerin yararlanabileceği proje ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bak, “Seyahat Sever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun. Gençlerimiz GSB Yurtları’nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek” ifadelerine yer verdi.
Programla ilgili detaylı bilgilere ise “http://seyahatsever.gsb.gov.tr” internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.