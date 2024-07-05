https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/genclik-ve-spor-bakani-duyurdu-tum-gsb-yurtlarinda-yaz-boyunca-5-gun-ucretsiz-konaklanabilecek-1085553094.html

Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 'Tüm GSB yurtlarında yaz boyunca 5 gün ücretsiz konaklanabilecek'

Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 'Tüm GSB yurtlarında yaz boyunca 5 gün ücretsiz konaklanabilecek'

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ‘Seyahat Sever’ Projesi çerçevesinde, 18-30 yaş arasındaki kişilerin, 8 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında ülkedeki... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T11:06+0300

2024-07-05T11:06+0300

2024-07-05T11:06+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

osman aşkın bak

ücretsiz

öğrenci

konaklama

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyahat Sever Projesi kapsamında, bakanlığa bağlı tüm yurtlarda 8 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında 5 günlüğüne ücretsiz konaklanabilineceğini duyurdu. 18-30 yaş arasındaki kişilerin yararlanabileceği proje ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bak, “Seyahat Sever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun. Gençlerimiz GSB Yurtları’nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek” ifadelerine yer verdi.Programla ilgili detaylı bilgilere ise “http://seyahatsever.gsb.gov.tr” internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

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