Beşiktaş'ta ayrılık: Sözleşme feshi KAP'a bildirildi
13:19 05.07.2024 (güncellendi: 13:53 05.07.2024)
© AA / Muhammed Enes YıldırımSpor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Kim Min-Jae (solda), Beşiktaşlı rakibi Valentin Rosier (sağ) ile mücadele etti.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Abone ol
Beşiktaş, Valentin Rosier'le yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.
Beşiktaş, Valentin Rosier'in ayrılığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.
Leganes'e gitti
Beşiktaş'ın Valentin Rosier'le yollarını ayırmasının ardından Fransız futbolcunun yeni takımı belli oldu.
İspanya LaLiga ekiplerinden Leganes, Rosier'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Leganes, geçtiğimiz sezonu İspanya 2. Ligi'nde lider tamamlayıp LaLiga'ya yükselmişti.
İspanya LaLiga ekiplerinden Leganes, Rosier'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Leganes, geçtiğimiz sezonu İspanya 2. Ligi'nde lider tamamlayıp LaLiga'ya yükselmişti.
1 Temmuz, 16:06