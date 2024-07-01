https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/fenerbahce-347-milyon-tllik-anlasmayi-kapa-bildirdi-1085411411.html
Fenerbahçe 347 milyon TL'lik anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 347 milyon TL'lik anlaşmayı KAP'a bildirdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, göğüs sponsorluğu için Otokoç ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T16:06+0300
2024-07-01T16:06+0300
2024-07-01T16:30+0300
spor
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Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı forma göğüs sponsoru Otokoç ile sözleşmenin 2024-2025 sezonu için yenilendiğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın forma göğüs sponsoru Otokoç ile anlaşmamız 2024-2025 sezonunda da geçerli olmak üzere yenilendi. Kıymetli formamızın parçası olarak kulübümüzün yanında olan sponsorumuza iş birliğimiz için teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.Öte yandan, yeni anlaşmayla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/trabzonspor-eski-fenerbahceli-yildiz-ile-gorustugunu-resmi-olarak-kapa-bildirdi--1085154388.html
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son dakika, fenerbahçe, kap
son dakika, fenerbahçe, kap
Fenerbahçe 347 milyon TL'lik anlaşmayı KAP'a bildirdi
16:06 01.07.2024 (güncellendi: 16:30 01.07.2024)
Fenerbahçe, göğüs sponsorluğu için Otokoç ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı forma göğüs sponsoru Otokoç ile sözleşmenin 2024-2025 sezonu için yenilendiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın forma göğüs sponsoru Otokoç ile anlaşmamız 2024-2025 sezonunda da geçerli olmak üzere yenilendi. Kıymetli formamızın parçası olarak kulübümüzün yanında olan sponsorumuza iş birliğimiz için teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.
Öte yandan, yeni anlaşmayla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda Otokoç markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024-2025 sezonu için sözleşme bedeli 243 milyon 582 bin 500 lira + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca yurt dışı ile yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103 milyon 522 bin 563 lira + KDV net başarı primi ödenecektir."