https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/fenerbahce-347-milyon-tllik-anlasmayi-kapa-bildirdi-1085411411.html

Fenerbahçe 347 milyon TL'lik anlaşmayı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe 347 milyon TL'lik anlaşmayı KAP'a bildirdi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, göğüs sponsorluğu için Otokoç ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T16:06+0300

2024-07-01T16:06+0300

2024-07-01T16:30+0300

spor

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kap

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Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı forma göğüs sponsoru Otokoç ile sözleşmenin 2024-2025 sezonu için yenilendiğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın forma göğüs sponsoru Otokoç ile anlaşmamız 2024-2025 sezonunda da geçerli olmak üzere yenilendi. Kıymetli formamızın parçası olarak kulübümüzün yanında olan sponsorumuza iş birliğimiz için teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.Öte yandan, yeni anlaşmayla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/trabzonspor-eski-fenerbahceli-yildiz-ile-gorustugunu-resmi-olarak-kapa-bildirdi--1085154388.html

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