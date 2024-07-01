https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/eylem-tokun-tutuklu-yargilanmasina-karar-verildi-1085418129.html
Eylem Tok tutuklu yargılanmaya devam edecek
Eylem Tok tutuklu yargılanmaya devam edecek
Sputnik Türkiye
ABD’de Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T21:35+0300
2024-07-01T21:35+0300
2024-07-01T21:45+0300
dünya
eylem tok
son dakika
timur cihantimur
tutuklama
tutuklu
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İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un Boston'daki ikinci duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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eylem tok, son dakika, timur cihantimur, tutuklama, tutuklu
eylem tok, son dakika, timur cihantimur, tutuklama, tutuklu
Eylem Tok tutuklu yargılanmaya devam edecek
21:35 01.07.2024 (güncellendi: 21:45 01.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD’de Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.
İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un Boston'daki ikinci duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.