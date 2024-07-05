Asitli saldırı öncesi tehdit: 'Seni Bergen gibi yapacağım'
20:54 05.07.2024 (güncellendi: 21:03 05.07.2024)
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ- Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kimyasal sıvı attığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-
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Çanakkale’de gittiği masaj salonunda Buket A.’ya asitle saldıran tutuklu sanık Ramazan A. hakim karşısına çıktı. Ramazan A. aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürerken, Buket A. bunu reddetti. Saldırı anında koluna asit sıçrayan Tuğçe Y. de sanığın daha önce telefonda Buket A.'yı "Seni Bergen gibi yapacağım" diyerek tehdit ettiğini söyledi.
Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kimyasal sıvı attığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklanan sanık Ramazan A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Buket A, Tuğçe Y. ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Sanık Ramazan A, iki yıldır gittiği masaj salonunda olaydan 5 ay önce müşteki tanıştığı Buket A. ile dışarıda da görüştüğünü ve 'duygusal olarak bağlandığını' anlattı:
"2 yıldır aynı masaj salonuna gidiyorum. Olaydan 5 ay önce Buket’ten seans almaya başladım. Aramızda duygusal bir yakınlık oldu. Olaydan önce bir arkadaşım Buket’in bir başka erkeklerle dans ettiği videoyu gösterdi.
Masaj salonunun alt katında yer alan iş yeri sahibinin evinin mermerlerini yaptığını ve işinde kullanmak amacıyla olaydan 10 gün önce internetten asit sipariş ettiğini öne süren Ramazan A, asidi sulandırmak için üst kata çıktığında konuşmak istediği Buket A. ile tartıştığını öne sürdü.
Tartışmanın devamında mermere dökmek için aldığı asidi Buket A'nın yüzüne döktüğünü anlatan Ramazan A. asidin kendi üzerine de geldiğini, olay yerinden ayrılıp bir benzin istasyonunda yüzünü yıkadıktan sonra Ezine ilçesine giderek polise teslim olduğunu iddia etti:
" Olay günü masaj salonuna gittim. Poşet içinde getirdiğim asidi mesaj salonu sahibinin işlerinde kullanmak için getirdim. Bodrumda bulunan mermerlerin üzerine bir damla damlattıktan sonra sulanması gerektiğini fark ettim ve üst kata çıktım. Üst kata çıktığımda Buket’e onunla konuşmak istediğimi söyledim. Buketle birlikte bir odada konuşmaya başladık. Asit dolu şişe yanımda değildi. Onlara arkadaşımın gösterdiği görüntüleri sordum ve tartışmaya başladık. Tartışmadan sonra odadan çıkarken orada çalışan 2 kadın üzerime doğru gelince panik yaptım. Ben de asit dolu şişeyi alarak Buket’in yüzüne doğru boşalttım. Paniklediğim için böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım”
Sanığın bu ifadesi üzerine hakim sanığın mahkemedeki ifadeleriyle savcılık ve emniyetteki ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, önceki ifadelerinde sanığın kezzabı Buket’i korkutmak amacıyla yanında getirdiğini söylemesi üzerine sanık Ramazan A., “Olayın şokuyla kendimde değildim. Ne söylediğimi bilmiyordum” şeklinde karşılık verdi.
'Yüzünü tanınmayacak hale getireceğim' dedi
Müşteki Buket A. ise Ramazan A. ile gönül bağının olmadığını, evlilik teklifini de kabul etmediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için geldi. Arkadaşıma düzenlediğim doğum gününde darbukacının yanında dans ettiğim anın görüntüsünden bahsetti. Bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledim. 'Kimmiş göreceksin, yüzünü tanınmayacak hale getireceğim' dedi. Saçımdan tutup, asidi yüzüme attı. Daha önce patronumun evinin işini yaptı, iş yerimin alt katında başka bir işi yoktu" diye konuştu.
Yaşanan olay nedeniyle sol gözünü kaybettiğini, hastanede bir ay hem cildiyle ilgili hem de psikolojik tedavi gördüğünü anlatan Buket A, tedavisinde kullanılan ilaçları da yurt dışından geldiği için kendi cebinden karşıladığını söyledi:
"Olaydan sonra 1 ay boyunca tedavi gördüm. Tedavi sürecinde çok zorlandım. Psikolojim çok bozuldu. Sürekli rüyalarıma olay anını görüyordum.”
'Sosyal medyada da olaydan bir kaç gün önce paylaşmıştı'
Buket A'nın avukatı İbrahim Selman Şuşoğlu, tutuklu sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve birbiriyle örtüşmediğini savunarak, "Bu işi planlı yaptığını düşünüyorum. Sosyal medyada da olaydan bir kaç gün önce paylaşmıştı" dedi.
Avukat Şuşoğlu, sanığın tutukluluğun devamını talep ettiklerini belirtti.
Olay sırasında asitle kolundan yaralanan müşteki Tuğçe Y. de tutuklu sanık Ramazan A'dan şikayetçi olduğunu belirtti.
Ramazan A. ile Buket A.’nın arasında herhangi bir ilişki olmadığını söyleyen müşteki Tuğçe Y., “Ramazan A. ile Buket A'nın olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan A. telefonda Buket A.ya ‘seni Bergen gibi yapacağım’ dediğini duydum. Olay günü Ramazan A. ile Buket A. konuşmak için bir odaya girdi. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Daha sonra koridora çıktık. O sırada Ramazan A., Buket A'nın saçından tutup yüzünün çevirip asidi yüzüne doğru boşalttı. Orada benimde kollarıma asit bulaştı” şeklinde konuştu.
Duruşmaya ara veren mahkeme, Ramazan A'nın tutukluluğunun devamına karar verip sanığın sosyal medya hesabında olay gününden önce yaptığı paylaşımlar ile müşteki Buket A'nın tedavisinde kullandığı ilaçların maliyetinin hesaplanarak mahkemeye sunulmasını istedi.
Mahkeme duruşmayı 1 Ağustos'a erteledi.
Ne olmuştu?
İsmetpaşa Mahallesindeki bir masaj salonunun müşterisi olan 41 yaşındaki Ramazan A, , 26 Aralık 2023'te burada masöz olarak çalışan 24 yaşındaki Buket A'nın yüzüne kimyasal sıvı atmıştı.
Buket A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmış, Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesinde polislerce gözaltına alınmıştı.