https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/asitli-saldiri-oncesi-tehdit-seni-bergen-gibi-yapacagim-1085578672.html

Asitli saldırı öncesi tehdit: 'Seni Bergen gibi yapacağım'

Asitli saldırı öncesi tehdit: 'Seni Bergen gibi yapacağım'

Sputnik Türkiye

Çanakkale’de gittiği masaj salonunda Buket A.’ya asitle saldıran tutuklu sanık Ramazan A. hakim karşısına çıktı. Ramazan A. aralarında gönül ilişkisi olduğunu... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T20:54+0300

2024-07-05T20:54+0300

2024-07-05T21:03+0300

türkiye

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

saldırı

kezzap

asitli saldırı

asit

asit

çanakkale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085578364_0:167:1319:909_1920x0_80_0_0_dd3541dd839b80352819aa444417e4d4.jpg

Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kimyasal sıvı attığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklanan sanık Ramazan A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Buket A, Tuğçe Y. ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.Sanık Ramazan A, iki yıldır gittiği masaj salonunda olaydan 5 ay önce müşteki tanıştığı Buket A. ile dışarıda da görüştüğünü ve 'duygusal olarak bağlandığını' anlattı:Masaj salonunun alt katında yer alan iş yeri sahibinin evinin mermerlerini yaptığını ve işinde kullanmak amacıyla olaydan 10 gün önce internetten asit sipariş ettiğini öne süren Ramazan A, asidi sulandırmak için üst kata çıktığında konuşmak istediği Buket A. ile tartıştığını öne sürdü.Tartışmanın devamında mermere dökmek için aldığı asidi Buket A'nın yüzüne döktüğünü anlatan Ramazan A. asidin kendi üzerine de geldiğini, olay yerinden ayrılıp bir benzin istasyonunda yüzünü yıkadıktan sonra Ezine ilçesine giderek polise teslim olduğunu iddia etti:Sanığın bu ifadesi üzerine hakim sanığın mahkemedeki ifadeleriyle savcılık ve emniyetteki ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, önceki ifadelerinde sanığın kezzabı Buket’i korkutmak amacıyla yanında getirdiğini söylemesi üzerine sanık Ramazan A., “Olayın şokuyla kendimde değildim. Ne söylediğimi bilmiyordum” şeklinde karşılık verdi.'Yüzünü tanınmayacak hale getireceğim' dediMüşteki Buket A. ise Ramazan A. ile gönül bağının olmadığını, evlilik teklifini de kabul etmediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için geldi. Arkadaşıma düzenlediğim doğum gününde darbukacının yanında dans ettiğim anın görüntüsünden bahsetti. Bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledim. 'Kimmiş göreceksin, yüzünü tanınmayacak hale getireceğim' dedi. Saçımdan tutup, asidi yüzüme attı. Daha önce patronumun evinin işini yaptı, iş yerimin alt katında başka bir işi yoktu" diye konuştu.Yaşanan olay nedeniyle sol gözünü kaybettiğini, hastanede bir ay hem cildiyle ilgili hem de psikolojik tedavi gördüğünü anlatan Buket A, tedavisinde kullanılan ilaçları da yurt dışından geldiği için kendi cebinden karşıladığını söyledi:'Sosyal medyada da olaydan bir kaç gün önce paylaşmıştı'Buket A'nın avukatı İbrahim Selman Şuşoğlu, tutuklu sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve birbiriyle örtüşmediğini savunarak, "Bu işi planlı yaptığını düşünüyorum. Sosyal medyada da olaydan bir kaç gün önce paylaşmıştı" dedi.Avukat Şuşoğlu, sanığın tutukluluğun devamını talep ettiklerini belirtti.Olay sırasında asitle kolundan yaralanan müşteki Tuğçe Y. de tutuklu sanık Ramazan A'dan şikayetçi olduğunu belirtti.Ramazan A. ile Buket A.’nın arasında herhangi bir ilişki olmadığını söyleyen müşteki Tuğçe Y., “Ramazan A. ile Buket A'nın olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan A. telefonda Buket A.ya ‘seni Bergen gibi yapacağım’ dediğini duydum. Olay günü Ramazan A. ile Buket A. konuşmak için bir odaya girdi. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Daha sonra koridora çıktık. O sırada Ramazan A., Buket A'nın saçından tutup yüzünün çevirip asidi yüzüne doğru boşalttı. Orada benimde kollarıma asit bulaştı” şeklinde konuştu.Duruşmaya ara veren mahkeme, Ramazan A'nın tutukluluğunun devamına karar verip sanığın sosyal medya hesabında olay gününden önce yaptığı paylaşımlar ile müşteki Buket A'nın tedavisinde kullandığı ilaçların maliyetinin hesaplanarak mahkemeye sunulmasını istedi.Mahkeme duruşmayı 1 Ağustos'a erteledi.Ne olmuştu?İsmetpaşa Mahallesindeki bir masaj salonunun müşterisi olan 41 yaşındaki Ramazan A, , 26 Aralık 2023'te burada masöz olarak çalışan 24 yaşındaki Buket A'nın yüzüne kimyasal sıvı atmıştı.Buket A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmış, Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesinde polislerce gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/meteorolojiden-istanbul-dahil-14-sehir-icin-uyari-sari-alarm-cok-kuvvetli-gelecek-1085548015.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, saldırı, kezzap, asitli saldırı, asit, asit, çanakkale