Alibeyköy merkezindeki 4 katlı iş yerinde yangın

Eyüpsultan Alibeyköy Merkez'de bulunan 4 katlı iş yerinin çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.