https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/alibeykoy-merkezindeki-4-katli-is-yerinde-yangin--1085574562.html
Alibeyköy merkezindeki 4 katlı iş yerinde yangın
Alibeyköy merkezindeki 4 katlı iş yerinde yangın
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan Alibeyköy Merkez'de bulunan 4 katlı iş yerinin çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, olay... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T18:42+0300
2024-07-05T18:42+0300
2024-07-05T18:42+0300
türkiye
alibeyköy barajı
alibeyköy
yangın
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türkiye
alibeyköy barajı
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alibeyköy barajı, alibeyköy, yangın
alibeyköy barajı, alibeyköy, yangın
Alibeyköy merkezindeki 4 katlı iş yerinde yangın
Eyüpsultan Alibeyköy Merkez'de bulunan 4 katlı iş yerinin çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.