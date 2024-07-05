Ali Koç ve Selahattin Baki şüpheli olarak ifadeye çağrıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: Türkiye, Romenlerle birlikte olduğu müddetçe her türlü kışkırtmaya açık hale gelebilir
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gülay Yedekçi: Aile bütünlüğünü korumak için bir kadının illa kocasının soyadını alması gerekmiyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriyeli sığınmacı kışkırtması
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump’ın planı, Amerikan bürokrasisini Demokratlardan arındırmayı öngörüyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
18:30
2 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a soruşturma başlatan UEFA nelere göz yumdu?
19:23
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
20:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
07:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:06
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Özel okul fiyatları 1 milyona yaklaştı
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Konuğumuz oyuncu İlayda Çevik
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan Türkiye-Rusya ilişkileri yorumu
15:10
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ali-koc-ve-selahattin-baki-supheli-olarak-ifadeye-cagrildi-1085551914.html
Ali Koç ve Selahattin Baki şüpheli olarak ifadeye çağrıldı
Ali Koç ve Selahattin Baki şüpheli olarak ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, Fenerbahçe Kulübü... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T10:46+0300
2024-07-05T10:46+0300
ali koç
selahattin baki
emre kartal
ifade
ifade
polis
derbi
spor
fenerbahçe
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085536126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6beb329528ffa3cd51d45b678d065e06.jpg
İstanbul Başsavcılığı, 19 Mayıs'ta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki'nin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı açıklandı.İfade i̇şlemleri i̇çin adliyeye gideceklerAli Koç ve Selahattin Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermeleri bekleniyor. İstanbul Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olayların tüm detayları inceleniyor.Soruşturma kapsamında daha önce Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti. Bu üç şüpheli, İstanbul Adliyesi'nde Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alındıktan sonra, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/uefanin-resmi-sitesinde-turkiyeye-buyuk-ayip-tepkiler-cig-gibi-buyuyor-1085513954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085536126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05122d093e841b173422fed7ad633f0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali koç, selahattin baki, emre kartal, ifade, ifade, polis, derbi, fenerbahçe, galatasaray
ali koç, selahattin baki, emre kartal, ifade, ifade, polis, derbi, fenerbahçe, galatasaray

Ali Koç ve Selahattin Baki şüpheli olarak ifadeye çağrıldı

10:46 05.07.2024
© AA / Beyza CömertKulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basına açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basına açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AA / Beyza Cömert
Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı.
İstanbul Başsavcılığı, 19 Mayıs'ta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki'nin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı açıklandı.

İfade i̇şlemleri i̇çin adliyeye gidecekler

Ali Koç ve Selahattin Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermeleri bekleniyor. İstanbul Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olayların tüm detayları inceleniyor.
Soruşturma kapsamında daha önce Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti. Bu üç şüpheli, İstanbul Adliyesi'nde Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alındıktan sonra, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.
UEFA, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
SPOR
UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor
Dün, 12:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала