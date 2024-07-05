https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ali-koc-ve-selahattin-baki-supheli-olarak-ifadeye-cagrildi-1085551914.html

Ali Koç ve Selahattin Baki şüpheli olarak ifadeye çağrıldı

Ali Koç ve Selahattin Baki şüpheli olarak ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, Fenerbahçe Kulübü... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T10:46+0300

2024-07-05T10:46+0300

2024-07-05T10:46+0300

ali koç

selahattin baki

emre kartal

ifade

ifade

polis

derbi

spor

fenerbahçe

galatasaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085536126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6beb329528ffa3cd51d45b678d065e06.jpg

İstanbul Başsavcılığı, 19 Mayıs'ta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki'nin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı açıklandı.İfade i̇şlemleri i̇çin adliyeye gideceklerAli Koç ve Selahattin Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermeleri bekleniyor. İstanbul Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olayların tüm detayları inceleniyor.Soruşturma kapsamında daha önce Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti. Bu üç şüpheli, İstanbul Adliyesi'nde Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alındıktan sonra, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/uefanin-resmi-sitesinde-turkiyeye-buyuk-ayip-tepkiler-cig-gibi-buyuyor-1085513954.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali koç, selahattin baki, emre kartal, ifade, ifade, polis, derbi, fenerbahçe, galatasaray