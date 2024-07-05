https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ali-koc-ve-selahattin-baki-supheli-olarak-ifadeye-cagrildi-1085551914.html
Ali Koç ve Selahattin Baki şüpheli olarak ifadeye çağrıldı
Ali Koç ve Selahattin Baki şüpheli olarak ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, Fenerbahçe Kulübü... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T10:46+0300
2024-07-05T10:46+0300
2024-07-05T10:46+0300
ali koç
selahattin baki
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İstanbul Başsavcılığı, 19 Mayıs'ta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki'nin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı açıklandı.İfade i̇şlemleri i̇çin adliyeye gideceklerAli Koç ve Selahattin Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermeleri bekleniyor. İstanbul Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olayların tüm detayları inceleniyor.Soruşturma kapsamında daha önce Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti. Bu üç şüpheli, İstanbul Adliyesi'nde Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alındıktan sonra, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/uefanin-resmi-sitesinde-turkiyeye-buyuk-ayip-tepkiler-cig-gibi-buyuyor-1085513954.html
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ali koç, selahattin baki, emre kartal, ifade, ifade, polis, derbi, fenerbahçe, galatasaray
ali koç, selahattin baki, emre kartal, ifade, ifade, polis, derbi, fenerbahçe, galatasaray
Ali Koç ve Selahattin Baki şüpheli olarak ifadeye çağrıldı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı.
İstanbul Başsavcılığı, 19 Mayıs'ta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki'nin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı açıklandı.
İfade i̇şlemleri i̇çin adliyeye gidecekler
Ali Koç ve Selahattin Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermeleri bekleniyor. İstanbul Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olayların tüm detayları inceleniyor.
Soruşturma kapsamında daha önce Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti. Bu üç şüpheli, İstanbul Adliyesi'nde Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alındıktan sonra, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.