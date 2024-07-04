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UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor
UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol takımının Avusturya karşısında başarısı tüm dünyada gündem olurken, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan bir hata ise büyük tepki çekti. UEFA'nın... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T12:10+0300
2024-07-04T12:10+0300
2024-07-04T12:23+0300
uefa
spor
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
merih demiral
tepki
euro 2024
euro 2024
euro 2024
euro 2024
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasında giren Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirke; cumartesi günü oynanacak dev maç öncesi UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında skandal bir hataya imza atıldı.Çeyrek fi̇nal i̇çi̇n Türki̇ye yeri̇ne Avusturya yazıldıUEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacağı yer aldı.Tepki̇ler sonrasi hata düzelti̇ldi̇ Özellikle sosyal medya üzerinden gelen uyarılar sonrasında UEFA çeyrek final eşleşmesinde yapılan hatayı düzeltti. Türk taraftarlar, UEFA'nın hatasına büyük tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/cumhurbaskani-erdogan-programini-iptal-etti-milli-takima-destek-icin-almanyaya-gidecek-1085514184.html
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uefa'nın resmi internet sitesi, uefa site
uefa'nın resmi internet sitesi, uefa site
UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor
12:10 04.07.2024 (güncellendi: 12:23 04.07.2024)
A Milli Futbol takımının Avusturya karşısında başarısı tüm dünyada gündem olurken, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan bir hata ise büyük tepki çekti. UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında, Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Türk taraftarlar, UEFA'nın hatasına büyük tepki gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasında giren Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirke; cumartesi günü oynanacak dev maç öncesi UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında skandal bir hataya imza atıldı.
Çeyrek fi̇nal i̇çi̇n Türki̇ye yeri̇ne Avusturya yazıldı
UEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacağı yer aldı.
Tepki̇ler sonrasi hata düzelti̇ldi̇
Özellikle sosyal medya üzerinden gelen uyarılar sonrasında UEFA çeyrek final eşleşmesinde yapılan hatayı düzeltti.
Türk taraftarlar, UEFA'nın hatasına büyük tepki gösterdi.