https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/uefanin-resmi-sitesinde-turkiyeye-buyuk-ayip-tepkiler-cig-gibi-buyuyor-1085513954.html

UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor

UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol takımının Avusturya karşısında başarısı tüm dünyada gündem olurken, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan bir hata ise büyük tepki çekti. UEFA'nın... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T12:10+0300

2024-07-04T12:10+0300

2024-07-04T12:23+0300

uefa

spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

merih demiral

tepki

euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0c/1065679180_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a985a6a7bffb0b145820131a590c99e.jpg

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasında giren Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirke; cumartesi günü oynanacak dev maç öncesi UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında skandal bir hataya imza atıldı.Çeyrek fi̇nal i̇çi̇n Türki̇ye yeri̇ne Avusturya yazıldıUEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacağı yer aldı.Tepki̇ler sonrasi hata düzelti̇ldi̇ Özellikle sosyal medya üzerinden gelen uyarılar sonrasında UEFA çeyrek final eşleşmesinde yapılan hatayı düzeltti. Türk taraftarlar, UEFA'nın hatasına büyük tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/cumhurbaskani-erdogan-programini-iptal-etti-milli-takima-destek-icin-almanyaya-gidecek-1085514184.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa'nın resmi internet sitesi, uefa site