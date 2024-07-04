UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye
SON DAKİKA | Mili Savunma Bakanlığı'ndan 'Suriye’de meydana gelen provokatif eylemler' açıklaması
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten Suriye önerileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turan Altın: Bu araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara oranla bin kat daha güvenli
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Nazi yanlılarını görmeyen UEFA, kafayı Merih'e taktı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9. Yargı Paketi Meclis gündeminde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/uefanin-resmi-sitesinde-turkiyeye-buyuk-ayip-tepkiler-cig-gibi-buyuyor-1085513954.html
UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor
UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol takımının Avusturya karşısında başarısı tüm dünyada gündem olurken, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan bir hata ise büyük tepki çekti. UEFA'nın... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T12:10+0300
2024-07-04T12:23+0300
uefa
spor
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
merih demiral
tepki
euro 2024
euro 2024
euro 2024
euro 2024
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0c/1065679180_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a985a6a7bffb0b145820131a590c99e.jpg
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasında giren Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirke; cumartesi günü oynanacak dev maç öncesi UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında skandal bir hataya imza atıldı.Çeyrek fi̇nal i̇çi̇n Türki̇ye yeri̇ne Avusturya yazıldıUEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacağı yer aldı.Tepki̇ler sonrasi hata düzelti̇ldi̇ Özellikle sosyal medya üzerinden gelen uyarılar sonrasında UEFA çeyrek final eşleşmesinde yapılan hatayı düzeltti. Türk taraftarlar, UEFA'nın hatasına büyük tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/cumhurbaskani-erdogan-programini-iptal-etti-milli-takima-destek-icin-almanyaya-gidecek-1085514184.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0c/1065679180_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_56980baeaf8a07713b148f2816be2f88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uefa'nın resmi internet sitesi, uefa site
uefa'nın resmi internet sitesi, uefa site

UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye 'büyük ayıp': Tepkiler çığ gibi büyüyor

12:10 04.07.2024 (güncellendi: 12:23 04.07.2024)
© AAUEFA, saha
UEFA, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
Abone ol
A Milli Futbol takımının Avusturya karşısında başarısı tüm dünyada gündem olurken, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan bir hata ise büyük tepki çekti. UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında, Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Türk taraftarlar, UEFA'nın hatasına büyük tepki gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasında giren Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirke; cumartesi günü oynanacak dev maç öncesi UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında skandal bir hataya imza atıldı.

Çeyrek fi̇nal i̇çi̇n Türki̇ye yeri̇ne Avusturya yazıldı

UEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacağı yer aldı.

Tepki̇ler sonrasi hata düzelti̇ldi̇

Özellikle sosyal medya üzerinden gelen uyarılar sonrasında UEFA çeyrek final eşleşmesinde yapılan hatayı düzeltti.
Türk taraftarlar, UEFA'nın hatasına büyük tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal etti: Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidecek
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала