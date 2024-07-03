https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/suriye-ile-yeniden-diyalog-ihtimali-dugum-astanada-cozulecek-1085483893.html

Suriye ile yeniden diyalog ihtimali: Düğüm Astana’da çözülecek

Suriye ile yeniden diyalog ihtimali: Düğüm Astana’da çözülecek

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Suriye arasında 2022 yılından başlayan daha sonra kesintiye uğrayan diyalog sürecin yeniden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Konunun Erdoğan... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T14:41+0300

2024-07-03T14:41+0300

2024-07-03T14:41+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

beşar esad

astana

şiö

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

suriye

suriye hükümeti

suriye krizi

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Türkiye ile Suriye arasında 2011’de başlayan gerilimin sonlandırılması ve iki ülkenin yeniden diyalog kurması son günlerde yeniden gündemde. 2022 yılında önce Milli Savunma Bakanları ardından da Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen diyalog süreci 2023 yılında kesintiye uğramıştı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" açıklamasının ardından konu yeniden gündeme geldi.Esad’ın açıklamalarına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok" yanıtını verdi.Bu açıklamalar sonrasında gözler Türkiye ile Suriye arasında daha önce “kolaylaştırıcı” olarak rol oynayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesine çevrildi.‘Diyalog kapılarımız açık’Sputnik’in hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türkiye normalleşme için farklı alternatifleri değerlendiriyor. Kaynaklar “Moskova'daki 3'lü formata hatta İran dahli 4'lü formata görüşü mümkün olabilir. Diyalog kapılarını açık tutulması için pek çok seçenek masada. Astana'daki Erdoğan-Putin görüşmesinin bu bağlamda dönüm noktası olabilir. Astana'daki görüşmelerden bağımsız olarak Irak hükümeti de Türkiye ve Suriye arasındaki sorunun çözümü için teklifte bulundu” bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/erdogan-ve-putin-sio-zirvesinde-gorusecek-iki-liderin-gundeminde-ne-var-1085440482.html

astana

suriye

esad

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, beşar esad, astana, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), suriye, suriye hükümeti, suriye krizi, türkiye, esad