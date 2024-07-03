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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/suriye-ile-yeniden-diyalog-ihtimali-dugum-astanada-cozulecek-1085483893.html
Suriye ile yeniden diyalog ihtimali: Düğüm Astana’da çözülecek
Suriye ile yeniden diyalog ihtimali: Düğüm Astana’da çözülecek
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Suriye arasında 2022 yılından başlayan daha sonra kesintiye uğrayan diyalog sürecin yeniden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Konunun Erdoğan... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T14:41+0300
2024-07-03T14:41+0300
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Türkiye ile Suriye arasında 2011’de başlayan gerilimin sonlandırılması ve iki ülkenin yeniden diyalog kurması son günlerde yeniden gündemde. 2022 yılında önce Milli Savunma Bakanları ardından da Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen diyalog süreci 2023 yılında kesintiye uğramıştı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" açıklamasının ardından konu yeniden gündeme geldi.Esad’ın açıklamalarına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok" yanıtını verdi.Bu açıklamalar sonrasında gözler Türkiye ile Suriye arasında daha önce “kolaylaştırıcı” olarak rol oynayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesine çevrildi.‘Diyalog kapılarımız açık’Sputnik’in hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türkiye normalleşme için farklı alternatifleri değerlendiriyor. Kaynaklar “Moskova'daki 3'lü formata hatta İran dahli 4'lü formata görüşü mümkün olabilir. Diyalog kapılarını açık tutulması için pek çok seçenek masada. Astana'daki Erdoğan-Putin görüşmesinin bu bağlamda dönüm noktası olabilir. Astana'daki görüşmelerden bağımsız olarak Irak hükümeti de Türkiye ve Suriye arasındaki sorunun çözümü için teklifte bulundu” bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/erdogan-ve-putin-sio-zirvesinde-gorusecek-iki-liderin-gundeminde-ne-var-1085440482.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, beşar esad, astana, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), suriye, suriye hükümeti, suriye krizi, türkiye, esad
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, beşar esad, astana, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), suriye, suriye hükümeti, suriye krizi, türkiye, esad

Suriye ile yeniden diyalog ihtimali: Düğüm Astana’da çözülecek

14:41 03.07.2024
© AP PhotoRecep Tayyip Erdoğan & Beşar Esad
Recep Tayyip Erdoğan & Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AP Photo
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Özel
Türkiye ile Suriye arasında 2022 yılından başlayan daha sonra kesintiye uğrayan diyalog sürecin yeniden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Konunun Erdoğan ile Putin arasından gerçekleşecek görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Hükümet kaynakları diyalog kapısının açık olduğunu belirtiyor.
Türkiye ile Suriye arasında 2011’de başlayan gerilimin sonlandırılması ve iki ülkenin yeniden diyalog kurması son günlerde yeniden gündemde. 2022 yılında önce Milli Savunma Bakanları ardından da Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen diyalog süreci 2023 yılında kesintiye uğramıştı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" açıklamasının ardından konu yeniden gündeme geldi.
Esad’ın açıklamalarına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok" yanıtını verdi.
Bu açıklamalar sonrasında gözler Türkiye ile Suriye arasında daha önce “kolaylaştırıcı” olarak rol oynayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesine çevrildi.

‘Diyalog kapılarımız açık’

Sputnik’in hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türkiye normalleşme için farklı alternatifleri değerlendiriyor. Kaynaklar Moskova'daki 3'lü formata hatta İran dahli 4'lü formata görüşü mümkün olabilir. Diyalog kapılarını açık tutulması için pek çok seçenek masada. Astana'daki Erdoğan-Putin görüşmesinin bu bağlamda dönüm noktası olabilir. Astana'daki görüşmelerden bağımsız olarak Irak hükümeti de Türkiye ve Suriye arasındaki sorunun çözümü için teklifte bulundu” bilgisini verdi.
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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Erdoğan ve Putin, ŞİÖ zirvesinde görüşecek: İki liderin gündeminde ne var?
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