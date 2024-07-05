https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/abdde-halk-plajinda-kopek-baligi-saldirisi-4-yarali-1085557510.html

ABD’de halk plajında köpek balığı saldırısı: 4 yaralı

ABD’de halk plajında köpek balığı saldırısı: 4 yaralı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir halk plajında dün gerçekleşen köpek balığı saldırısı sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T12:01+0300

2024-07-05T12:01+0300

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ABD'nin Teksas eyaletinin Güney Padre bölgesinde halka açık bir plajda köpek balığı saldırısı gerçekleşti.Ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz’daki tatil nedeniyle oldukça kalabalık olan halk plajında öğle saatlerinde yaşanan olayda, yaklaşık 2 metre boyunda olduğu tespit edilen bir köpek balığı kısa süre içinde denizdeki dört kişiye saldırdı.Yaşanan olay çevredeki bazı vatandaşlar tarafından kayda alınırken, görüntülerde denizden yaralı olarak çıkartılan bir kadının bacağının bir bölümünün kopmuş olduğu görüldü.Olay yerine gelen sahil güvenlik birimleri, helikopter ve botlarla denizde bulunanları tahliye ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı.Saldırıda ağır yaralanan ve bölge hastanelere sevk edilen 46 yaşındaki bir kadının ve 21 yaşındaki bir erkek yaralının hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi.Son köpekbalığı saldırısı 5 yıl önceTeksas Parklar ve Yaban Hayatı Dairesi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, 2’si ağır 4 kişinin saldırıya uğradığı doğrulanırken, köpek balığının sahil güvenlik ekipleri tarafından açık sulara kadar takip edildiği bildirildi.Güney Padre Valisi Patrick McNulty ise, saldırının gerçekleştiği bölgede nadiren köpek balığı görüldüğünü ve son köpek balığı saldırısının 5 yıl önce gerçekleşmiş olduğunu ifade etti.

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abd, texas, köpek balığı, saldırı, video