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'Yerli Wolverine' olarak tanınıyor: 'Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu'
'Yerli Wolverine' olarak tanınıyor: 'Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu'
Sputnik Türkiye
Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı 'Wolverine' karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T14:25+0300
2024-07-04T14:25+0300
yaşam
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milli
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Vücut geliştirme antrenörlüğü yapan 39 yaşındaki Tetik, uzun yıllardır spor salonlarının yanı sıra film ve dizi setlerinde vakit geçiriyor. Yaklaşık 3 yıl önce oynadığı diziden ayrılmasının ardından imaj değişikliğine giden Tetik, 'Wolverine' karakterine benzediğini, küçük bir çocuğun kendisini gördüğünde yaşadığı şaşkınlık üzerine tesadüfen fark etti.İnternet üzerinden karakteri inceleyen, yüz tipi ve vücut hatlarının benzer olduğunu gören Tetik, bir süre sonra çevresinde de benzer tepkiler almaya başladı.Bu benzerlikten memnuniyet duyan Özer Tetik, imajında yaptığı ufak değişiklik ve özel olarak yaptırdığı pençe figürüyle zamanla 'Yerli Wolverine' olarak tanınmaya başlandı.Türkiye'nin çeşitli illerinde bu karakterle organizasyonlara katılan, özellikle gençlerden yoğun ilgi gören Tetik, sosyal medyada ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozları ve hareketleriyle her kesimin dikkatini çekiyor.'Dışarıya çıktığımda görenler şaşkınlık içerisinde kalıyor''Yerli Wolverine' Özer Tetik, 3 yıl önce oyunculuk yaptığı bir dizide yönetmenin talebi üzerine uzun süre bıyık bıraktığını anlattı.Sette birçok kişinin bu tarz bir imaja sahip olduğunu belirten Tetik, "Nereye baksam sakallı, bıyıklı adamlar görüyordum. Sakal, bıyık bırakan ünlü olmaya çalışıyor diye düşündüm ve kendime 'Özer sen bu bıyıkları kes' dedim. Setimiz bitti, bıyıklarımı kestim. İlerleyen zamanlarda iş yerine gittim ve mola sırasında 9 yaşlarında bir çocuk bana 'abi sen aynı Wolverine'e benziyorsun' dedi. Bende açtım bir karaktere, bir kendime baktım. 'Ben buyum' dedim" diye konuştu.Tetik, karakterin yüz, vücut tipiyle ve tarzıyla kendisine benzemesine oldukça şaşırdığını ve bunun hoşuna gittiğini dile getirdi.Wolverine karakterine benzemek için bir çaba göstermediğini vurgulayan Tetik, şunları söyledi:⁠'Amacım insanlara güzel hatıralar bırakmak'İnsanların ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirten Tetik, sosyal medyada Wolverine karakterinin hareketlerini yaptığı ve pozlarını verdiği içerikler paylaştığını anlattı.Amacının sadece keyifli vakit geçirmek olduğunu aktaran Tetik, "Bu işe başlarken aslında benim belli bir amacım yoktu. Wolverine'e benzemek güzel bir his, dünyada ikinci bir benzerinin olmadığını fark ettim. Mesela sosyal medyadan aşırı derecede mesajlar ve yorumlar alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor amacım da artık insanlara güzel hatıralar bırakmak" dedi.Bu durumdan ailesinin de memnun olduğunu dile getiren Tetik, 3 çocuğunun babalarının bir kahramana benzetilmesi nedeniyle sevindiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/uzman-sicak-havalara-karsi-uyardi-cok-soguk-ve-buzlu-icecekler-tercih-edilmemeli-1085513255.html
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adana, wolverine, yerli, milli
adana, wolverine, yerli, milli

'Yerli Wolverine' olarak tanınıyor: 'Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu'

14:25 04.07.2024
© AA / Ahmet Serdar EserAdana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı "Wolverine" karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor.
Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı Wolverine karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı 'Wolverine' karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor.
Vücut geliştirme antrenörlüğü yapan 39 yaşındaki Tetik, uzun yıllardır spor salonlarının yanı sıra film ve dizi setlerinde vakit geçiriyor. Yaklaşık 3 yıl önce oynadığı diziden ayrılmasının ardından imaj değişikliğine giden Tetik, 'Wolverine' karakterine benzediğini, küçük bir çocuğun kendisini gördüğünde yaşadığı şaşkınlık üzerine tesadüfen fark etti.
İnternet üzerinden karakteri inceleyen, yüz tipi ve vücut hatlarının benzer olduğunu gören Tetik, bir süre sonra çevresinde de benzer tepkiler almaya başladı.
Bu benzerlikten memnuniyet duyan Özer Tetik, imajında yaptığı ufak değişiklik ve özel olarak yaptırdığı pençe figürüyle zamanla 'Yerli Wolverine' olarak tanınmaya başlandı.
Türkiye'nin çeşitli illerinde bu karakterle organizasyonlara katılan, özellikle gençlerden yoğun ilgi gören Tetik, sosyal medyada ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozları ve hareketleriyle her kesimin dikkatini çekiyor.

'Dışarıya çıktığımda görenler şaşkınlık içerisinde kalıyor'

'Yerli Wolverine' Özer Tetik, 3 yıl önce oyunculuk yaptığı bir dizide yönetmenin talebi üzerine uzun süre bıyık bıraktığını anlattı.
Sette birçok kişinin bu tarz bir imaja sahip olduğunu belirten Tetik, "Nereye baksam sakallı, bıyıklı adamlar görüyordum. Sakal, bıyık bırakan ünlü olmaya çalışıyor diye düşündüm ve kendime 'Özer sen bu bıyıkları kes' dedim. Setimiz bitti, bıyıklarımı kestim. İlerleyen zamanlarda iş yerine gittim ve mola sırasında 9 yaşlarında bir çocuk bana 'abi sen aynı Wolverine'e benziyorsun' dedi. Bende açtım bir karaktere, bir kendime baktım. 'Ben buyum' dedim" diye konuştu.
Tetik, karakterin yüz, vücut tipiyle ve tarzıyla kendisine benzemesine oldukça şaşırdığını ve bunun hoşuna gittiğini dile getirdi.
Wolverine karakterine benzemek için bir çaba göstermediğini vurgulayan Tetik, şunları söyledi:

Ben doğallığımla benziyorum. Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu. Yaklaşık üç senedir 'Wolverine' modundayım ve gençlerin hoşuna gidiyor. 'Wolverine buralarda' diyerek fotoğraf çektirmeleri, yolda yürürken yanıma gelip İngilizce konuşmaları beni mutlu ediyor. Dışarıya çıktığımda görenler şaşkınlık içerisinde kalıyor. Bir alışveriş merkezine gidiyorum, daha girmeden insanlar bakmaya başlıyor. Kapıdaki güvenlikler 'bu o değil mi?' diyerek birbirini dürtüyorlar. Ellerinden bıçak çıkan adam geldi diyorlar. Üçüncü kata çıkana kadar en az 30 kişi fotoğraf çektirmek istiyor. Çarşıda gezerken, otobüse binerken veya iş yerine giderken bu tarz güzel tepkiler alıyorum.

⁠'Amacım insanlara güzel hatıralar bırakmak'

İnsanların ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirten Tetik, sosyal medyada Wolverine karakterinin hareketlerini yaptığı ve pozlarını verdiği içerikler paylaştığını anlattı.
Amacının sadece keyifli vakit geçirmek olduğunu aktaran Tetik, "Bu işe başlarken aslında benim belli bir amacım yoktu. Wolverine'e benzemek güzel bir his, dünyada ikinci bir benzerinin olmadığını fark ettim. Mesela sosyal medyadan aşırı derecede mesajlar ve yorumlar alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor amacım da artık insanlara güzel hatıralar bırakmak" dedi.
Bu durumdan ailesinin de memnun olduğunu dile getiren Tetik, 3 çocuğunun babalarının bir kahramana benzetilmesi nedeniyle sevindiklerini kaydetti.
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