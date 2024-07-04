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Uzman sıcak havalara karşı uyardı: 'Çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemeli'
Uzman sıcak havalara karşı uyardı: 'Çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemeli'
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Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, son dönemde hava sıcaklıklarındaki aşırı artışın çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Çokluk, mide... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T11:52+0300
2024-07-04T11:52+0300
yaşam
uzman
hava sıcaklığı
buz
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Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, artan sıcaklık ve nem oranının, vücut ısısını dengede tutmaya yarayan terleme döngüsünde olumsuz etkilere yol açtığını belirtti. Çokluk, özellikle yaşlılar, bebekler, aşırı kilolular, gebeler ve kronik hastalığı olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Gün içerisinde 10.00 ila 16.00 saatlerin arasının sıcaklığın yükseldiğini belirten Uzm. Dr. Çokluk, bu saatlerde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.'Açık renkli, hafif ve bol kumaşlardan yapılan giysiler giyilmeli'Güneş altında çalışanların korunmasız kalmamaya ve güneşe direk maruz kalmamaya özen göstererek, aşırı hareketlerden kaçınmasının önemli olduğunu ifade den Çokluk, aşırı sıcaklara karşı korunma önlemlerini anlattı. Çokluk, “Dışarıda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler giyilmeli; şapka ile güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli. Diğer saatlerde denize girerken koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmalı. Yoğun fiziksel aktivite ve spor sabah ve akşam saatlerinde yapılmalı, her saatlik spor için 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez sıcak çarpması yönünden izlenmeli, bebekler ise daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda bırakılmamalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, güneş gören pencereler gölgelendirilmelidir. Sık sık duş alınmalı; duş imkanı mümkün değilse ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalıdır” dedi.'12-14 su bardağı sıvı tüketilmeli'Sıcak havalarda beslenme önerilerinde de bulunan Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, terleme ile artan sıvı ve mineral kaybını önlemek için daha fazla sıvı alınması gerektiğinin altını çizdi. Susuzluk hissi olmasa bile günde en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmesinin önemine değinen Çokluk, beslenme önerileri için ise, “Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Sıvı alımı kısıtlanmışsa veya idrar söktürücü ilaç kullanılıyorsa doktora danışılmalıdır. Kafein, alkol ve fazla şeker içeren içecekler tüketilmemelidir. Kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzeler tercih edilmeli, kafeinli içecekler yerine süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu çayı içilmelidir. Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılmalı, yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı ve sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir” ifadelerine yer verdi.Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, sıcak havalarda alınacak bu önlemlerle sağlığın korunabileceğini belirterek, vatandaşların bu uyarılara dikkat etmeleri ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarına başvurmayı ihmal etmemelerini kaydetti.
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uzman, hava sıcaklığı, buz, soğuk
uzman, hava sıcaklığı, buz, soğuk

Uzman sıcak havalara karşı uyardı: 'Çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemeli'

11:52 04.07.2024
© AA / Murat Şengülİstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı.
İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / Murat Şengül
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Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, son dönemde hava sıcaklıklarındaki aşırı artışın çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Çokluk, mide kramplarına sebep olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemesi konusunda da uyardı.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, artan sıcaklık ve nem oranının, vücut ısısını dengede tutmaya yarayan terleme döngüsünde olumsuz etkilere yol açtığını belirtti. Çokluk, özellikle yaşlılar, bebekler, aşırı kilolular, gebeler ve kronik hastalığı olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Gün içerisinde 10.00 ila 16.00 saatlerin arasının sıcaklığın yükseldiğini belirten Uzm. Dr. Çokluk, bu saatlerde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.

'Açık renkli, hafif ve bol kumaşlardan yapılan giysiler giyilmeli'

Güneş altında çalışanların korunmasız kalmamaya ve güneşe direk maruz kalmamaya özen göstererek, aşırı hareketlerden kaçınmasının önemli olduğunu ifade den Çokluk, aşırı sıcaklara karşı korunma önlemlerini anlattı. Çokluk, “Dışarıda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler giyilmeli; şapka ile güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli. Diğer saatlerde denize girerken koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmalı. Yoğun fiziksel aktivite ve spor sabah ve akşam saatlerinde yapılmalı, her saatlik spor için 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez sıcak çarpması yönünden izlenmeli, bebekler ise daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda bırakılmamalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, güneş gören pencereler gölgelendirilmelidir. Sık sık duş alınmalı; duş imkanı mümkün değilse ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalıdır” dedi.

'12-14 su bardağı sıvı tüketilmeli'

Sıcak havalarda beslenme önerilerinde de bulunan Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, terleme ile artan sıvı ve mineral kaybını önlemek için daha fazla sıvı alınması gerektiğinin altını çizdi. Susuzluk hissi olmasa bile günde en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmesinin önemine değinen Çokluk, beslenme önerileri için ise, “Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Sıvı alımı kısıtlanmışsa veya idrar söktürücü ilaç kullanılıyorsa doktora danışılmalıdır. Kafein, alkol ve fazla şeker içeren içecekler tüketilmemelidir. Kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzeler tercih edilmeli, kafeinli içecekler yerine süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu çayı içilmelidir. Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılmalı, yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı ve sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir” ifadelerine yer verdi.
Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, sıcak havalarda alınacak bu önlemlerle sağlığın korunabileceğini belirterek, vatandaşların bu uyarılara dikkat etmeleri ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarına başvurmayı ihmal etmemelerini kaydetti.
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