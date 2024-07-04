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'Yapay zeka, gelecekte bizi işsiz mi bırakacak?': Cevabı Google Türkiye Direktörü Keteloğlu verdi
'Yapay zeka, gelecekte bizi işsiz mi bırakacak?': Cevabı Google Türkiye Direktörü Keteloğlu verdi
Sputnik Türkiye
Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Google Türkiye Direktörü Mehmet Keteloğlu 'Yapay Zeka, gelecekte bizi işsiz mi bırakacak?' sorusuna "Aksine... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T19:18+0300
2024-07-04T19:26+0300
yapay zeka
google
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mehmet keteloğlu
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Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, Adem Metan'ın YouTube kanalında sorulara yanıt verdi. 'Teknoloji, nereye gidiyor?', 'Dijital dönüşüm ve teknolojiler, dost mu, düşman mı?', 'Yapay Zeka, gelecekte bizi işsiz mi bırakacak?' gibi merak edilen soruları cevaplayan Keteloğlu her teknoloji dönüşümünün, insanlığa ve bilime büyük katkı sağladığını ve gelecek için önemli olan bu sürece karşı önyargılı olmamak gerektiğini ve yapay zekanın kimseyi işsiz bırakmayarak aksine yaptıkları işi daha da değerli hale getirecek ve dönüştürecek bir araç olduğunu ifade etti.Google Türkiye Direktörü Mehmet Keteloğlu, sağlıktan, tarıma, karbon emisyon etkilerinin azaltılmasına kadar yapay zekanın disiplinler arası bir konu olduğunu aktardı ve yapay zekanın Türkiye kullanımı hakkında ise “İnsanlar artık yapay zekayı tanıyor ve geçmiş yıllara göre daha çok kullanıyor” dedi.Konuşmasına Google'ın ürün ve hizmetlerinden olan “Gemini” uygulaması hakkında da bilgi veren Keteloğlu, uygulamanın dil çevirisi, yaratıcı içerik yazımı, sorulara yanıt verme, metin özetleme, kod yazma, görüntüden metne dönüştürme ve sohbet etme gibi yetenekleri olduğunu belirtti.Türkiye'nin dijitalleşme sürecine ise creative olarak sağladıkları katkının büyük olduğunu ve bu katkıyı önemsediklerini belirten Google Türkiye Direktörü "Teknoloji, hayatımızın ve geleceğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/trafikte-yapay-zeka-donemi--1085362350.html
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yapay zeka, google, mehmet keteloğlu

'Yapay zeka, gelecekte bizi işsiz mi bırakacak?': Cevabı Google Türkiye Direktörü Keteloğlu verdi

19:18 04.07.2024 (güncellendi: 19:26 04.07.2024)
© AAyapay zeka
yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Google Türkiye Direktörü Mehmet Keteloğlu 'Yapay Zeka, gelecekte bizi işsiz mi bırakacak?' sorusuna "Aksine yaptıkları işi daha da değerli hale getirecek ve dönüştürecek bir araç" yanıtını verdi.
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, Adem Metan'ın YouTube kanalında sorulara yanıt verdi.
'Teknoloji, nereye gidiyor?', 'Dijital dönüşüm ve teknolojiler, dost mu, düşman mı?', 'Yapay Zeka, gelecekte bizi işsiz mi bırakacak?' gibi merak edilen soruları cevaplayan Keteloğlu her teknoloji dönüşümünün, insanlığa ve bilime büyük katkı sağladığını ve gelecek için önemli olan bu sürece karşı önyargılı olmamak gerektiğini ve yapay zekanın kimseyi işsiz bırakmayarak aksine yaptıkları işi daha da değerli hale getirecek ve dönüştürecek bir araç olduğunu ifade etti.
Google Türkiye Direktörü Mehmet Keteloğlu, sağlıktan, tarıma, karbon emisyon etkilerinin azaltılmasına kadar yapay zekanın disiplinler arası bir konu olduğunu aktardı ve yapay zekanın Türkiye kullanımı hakkında ise “İnsanlar artık yapay zekayı tanıyor ve geçmiş yıllara göre daha çok kullanıyor” dedi.
Konuşmasına Google'ın ürün ve hizmetlerinden olan “Gemini” uygulaması hakkında da bilgi veren Keteloğlu, uygulamanın dil çevirisi, yaratıcı içerik yazımı, sorulara yanıt verme, metin özetleme, kod yazma, görüntüden metne dönüştürme ve sohbet etme gibi yetenekleri olduğunu belirtti.
Türkiye'nin dijitalleşme sürecine ise creative olarak sağladıkları katkının büyük olduğunu ve bu katkıyı önemsediklerini belirten Google Türkiye Direktörü "Teknoloji, hayatımızın ve geleceğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayi Başkanlığının koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen yapay zeka destekli hız ihlal tespit sistemler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
TÜRKİYE
Trafikte yapay zeka dönemi
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