https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/trafikte-yapay-zeka-donemi--1085362350.html

Trafikte yapay zeka dönemi

Trafikte yapay zeka dönemi

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen yapay zeka destekli hız ihlal tespit sistemleri... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T19:12+0300

2024-06-29T19:12+0300

2024-06-29T19:18+0300

türkiye

trafik

yapay zeka

savunma sanayii başkanlığı

emniyet genel müdürlüğü (egm)

emniyet genel müdürü

hız

hız limiti

hız sınırı

ihlal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085361929_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_ca13ec0312680e06d4b83c60aacf198a.jpg

Savunma Sanayii Başkanlığı projesi kapsamında Radarsan Radar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen yerli ve milli hız tespit cihazı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hız ihlal yazılımı ile entegre edilerek “Mobil Hız Tespit Sistemi” geliştirildi.İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamaya göre yapay zeka destekli yeni nesil mobil hız tespit cihazı ile trafik denetimlerinin daha etkin olarak yapılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.Operatöre ihtiyaç duymuyorYeni nesil mobil hız tespit cihazı, herhangi bir operatöre ihtiyaç duyulmadan, tüm hava şartlarında, gündüz ve gece tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.Yapay zeka tarafından tespit edilen her bir araca ait hız, fotoğraf ve geçiş zamanını Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına gönderen yeni nesil mobil hız tespit cihazı, ihlal yapan araçlara ait verileri anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.6 bin 551 hız ihlali tespit edildi14 Haziran 2024 tarihinden itibaren 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Niğde olmak üzere 5 pilot ilde kullanılmaya başlanan yeni nesil mobil hız tespit cihazı aracılığıyla bugüne kadar yapılan denetimlerde 6 bin 551 hız ihlali tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/yeni-arastirma-en-cok-hangi-meslekler-yapay-zekadan-etkilenecek-1085107231.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü, savunma sanayi başkanlığı, yapay zekâ destekli hız ihlal tespit sistemleri, yerli ve milli imkanlar, radarsan radar teknolojileri, yerli hız tespit cihazı, mobil hız tespit sistemi, trafik denetimleri, dışa bağımlılık, operatörsüz hız tespiti, tüm hava şartları, araç plaka okuma, araç cinsi, hız verileri, polnet ağı, trafik ekipleri, hız ihlali, yerli ve milli imkanlarla üretilen yapay zekâ destekli hız ihlal tespit sistemleri hangi şirket tarafından üretildi?, yeni nesil mobil hız tespit cihazı ne amaçla geliştirildi?, yapay zekâ destekli hız tespit cihazı hangi özelliklere sahip?, mobil hız tespit cihazı nasıl çalışır?, yeni nesil mobil hız tespit cihazı operatöre ihtiyaç duyuyor mu?, yapay zekâ destekli hız tespit cihazı hangi hava şartlarında çalışabilir?, hız tespit cihazı gündüz ve gece tüm araçları nasıl tespit eder?, emniyet genel müdürlüğü polnet ağına hangi veriler gönderilir?, hız tespit cihazı ihlal yapan araçların verilerini nasıl bildirir?, mobil hız tespit sistemi hangi verileri okuyabilir?, yapay zekâ destekli hız tespit cihazı hangi araç bilgilerini tespit eder?, trafik denetimlerinin etkinliği nasıl artırılır?, dışa bağımlılık nasıl azaltılır?, hız ihlali yapan araçların verileri nasıl anlık olarak iletilir?