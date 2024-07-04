https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/umit-ozdagdan-ozgur-ozele-ziyaret-1085515937.html

Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e ziyaret

Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e ziyaret

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T12:36+0300

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politika

ümit özdağ

özgür özel

chp

son dakika

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP lideri Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde görüştü.Zafer Partisi heyetinde, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Yıldız, Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan yer aldı.CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gamze Taşcıer ve Aylin Nazlıaka eşlik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/chp-genel-baskani-ozelden-erken-secim-mesaji-gecim-olmazsa-secim-olur-1085480105.html

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ümit özdağ, özgür özel, chp, son dakika, zafer partisi