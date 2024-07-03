https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/chp-genel-baskani-ozelden-erken-secim-mesaji-gecim-olmazsa-secim-olur-1085480105.html

CHP Genel Başkanı Özel'den erken seçim mesajı: 'Geçim olmazsa seçim olur'

CHP Genel Başkanı Özel'den erken seçim mesajı: 'Geçim olmazsa seçim olur'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski milletvekili Nilüfer Gürsoy için Meclis'te düzenlenen cenaze töreninin ardından... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T13:24+0300

2024-07-03T13:24+0300

2024-07-03T13:24+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

recep tayyip erdoğan

enflasyon

sinan ateş

erken seçim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletin gündemini konuşmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz hesabımızı kitabımızı millete göre yapıyoruz. Eğer sen asgari ücrete zammı vermezsen, 'geçim olmazsa seçim olur' diyoruz. Ben demiyorum meydanlar 'seçim' diye bağırıyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni hükümet sisteminde 'erken seçim' kavramının olmadığı, Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunduğu, muhalefetin sahte gündemlerle kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalıştığı yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Özel şu cümleleri dile getirdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 yıl seçim yok, herkes hesabını buna göre yapsın" dediğine işaret eden Özel, "Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete 3 ayda bir zam yapmayı konuşanlar, şimdi 'Bu maaşla 6 ay daha geçinsinler' diyor. Bugünkü 17 bin lira, ocak ayındaki 13 bin liraya denk geliyor. 17 bin lira sen al bakalım, hesabını buna göre yap. Böyle bir hesap olmaz" değerlendirmesinde bulundu.Tüm kesimlerin sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Özel, seçim senesi parayı bol bol dağıtıp sonra 4 sene millete ızdırap çektirmenin, acı reçete içirmenin savunulabilir bir tarafı olmadığını söyledi. Özel, "Biz hesabımızı kitabımızı millete göre yapıyoruz. Eğer sen asgari ücrete zammı vermezsen, geçim olmazsa seçim olur diyoruz. Ben demiyorum meydanlar seçim diye bağırıyor. Seçim yok diye siz onları geçinemez bir halde bıraktınız. Meselenin özü budur" diye konuştu.Erdoğan'la yaptığı görüşmede 4 ana başlığı ve çarelerini, ülkede demokrasi yönünden atılması gereken adımları söylediğini anlatan Özel şunları paylaştı:'Ben vatandaşın kavgasını vereceğim'CHP'nin Sinan Ateş davasını yakından takip ettiğini belirten Özel, Başkentin ortasında bir Ülkü Ocakları önceki genel başkanının cenazesinin siyaseten durduğunu ifade etti.CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:'Asgari ücret 3 bin 850 lira erimiş'TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin soru üzerine Özel, açıklanan verilere göre asgari ücretin şu ana kadar 3 bin 850 lira erimiş durumda olduğunu aktardı.Özgür Özel, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/isikhan-calisanlarimiz-ve-emeklilerimizin-uzerindeki-yuku-azaltmak-icin-gereken-adimlari-atiyoruz-1085479105.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, recep tayyip erdoğan, enflasyon, sinan ateş, erken seçim