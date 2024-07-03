CHP Genel Başkanı Özel'den erken seçim mesajı: 'Geçim olmazsa seçim olur'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yüz yıkama jellerinin içinden bulaşık deterjanı çıkıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Musa Özuğurlu: Türkiye-Suriye arasında uzlaşı sağlanması yönünde ortak bir irade olabilir
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İsmail Dükel: 2011'de düğme yanlış iliklendi, 2024'te bu yaka niye bir araya gelmiyor diyoruz
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Çiftçi buğday fiyatlarına ne diyor?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
17:45
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 31 yıl geçti: Neler olmuştu?
18:44
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
19:14
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
19:22
1 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
19:42
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
20:11
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten Suriye önerileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Elektrikli otomobiller ne kadar güvenli?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:34
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/chp-genel-baskani-ozelden-erken-secim-mesaji-gecim-olmazsa-secim-olur-1085480105.html
CHP Genel Başkanı Özel'den erken seçim mesajı: 'Geçim olmazsa seçim olur'
CHP Genel Başkanı Özel'den erken seçim mesajı: 'Geçim olmazsa seçim olur'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski milletvekili Nilüfer Gürsoy için Meclis'te düzenlenen cenaze töreninin ardından... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T13:24+0300
2024-07-03T13:24+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
recep tayyip erdoğan
enflasyon
sinan ateş
erken seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085479787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76e5ac4d3c771f3e217d4f41e1fecc22.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletin gündemini konuşmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz hesabımızı kitabımızı millete göre yapıyoruz. Eğer sen asgari ücrete zammı vermezsen, 'geçim olmazsa seçim olur' diyoruz. Ben demiyorum meydanlar 'seçim' diye bağırıyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni hükümet sisteminde 'erken seçim' kavramının olmadığı, Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunduğu, muhalefetin sahte gündemlerle kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalıştığı yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Özel şu cümleleri dile getirdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 yıl seçim yok, herkes hesabını buna göre yapsın" dediğine işaret eden Özel, "Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete 3 ayda bir zam yapmayı konuşanlar, şimdi 'Bu maaşla 6 ay daha geçinsinler' diyor. Bugünkü 17 bin lira, ocak ayındaki 13 bin liraya denk geliyor. 17 bin lira sen al bakalım, hesabını buna göre yap. Böyle bir hesap olmaz" değerlendirmesinde bulundu.Tüm kesimlerin sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Özel, seçim senesi parayı bol bol dağıtıp sonra 4 sene millete ızdırap çektirmenin, acı reçete içirmenin savunulabilir bir tarafı olmadığını söyledi. Özel, "Biz hesabımızı kitabımızı millete göre yapıyoruz. Eğer sen asgari ücrete zammı vermezsen, geçim olmazsa seçim olur diyoruz. Ben demiyorum meydanlar seçim diye bağırıyor. Seçim yok diye siz onları geçinemez bir halde bıraktınız. Meselenin özü budur" diye konuştu.Erdoğan'la yaptığı görüşmede 4 ana başlığı ve çarelerini, ülkede demokrasi yönünden atılması gereken adımları söylediğini anlatan Özel şunları paylaştı:'Ben vatandaşın kavgasını vereceğim'CHP'nin Sinan Ateş davasını yakından takip ettiğini belirten Özel, Başkentin ortasında bir Ülkü Ocakları önceki genel başkanının cenazesinin siyaseten durduğunu ifade etti.CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:'Asgari ücret 3 bin 850 lira erimiş'TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin soru üzerine Özel, açıklanan verilere göre asgari ücretin şu ana kadar 3 bin 850 lira erimiş durumda olduğunu aktardı.Özgür Özel, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/isikhan-calisanlarimiz-ve-emeklilerimizin-uzerindeki-yuku-azaltmak-icin-gereken-adimlari-atiyoruz-1085479105.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085479787_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c0a2929177f57a74cad0b903608533f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, recep tayyip erdoğan, enflasyon, sinan ateş, erken seçim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, recep tayyip erdoğan, enflasyon, sinan ateş, erken seçim

CHP Genel Başkanı Özel'den erken seçim mesajı: 'Geçim olmazsa seçim olur'

13:24 03.07.2024
© AA / Osmancan GürdoğanCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Osmancan Gürdoğan
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özel, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski milletvekili Nilüfer Gürsoy için Meclis'te düzenlenen cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletin gündemini konuşmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz hesabımızı kitabımızı millete göre yapıyoruz. Eğer sen asgari ücrete zammı vermezsen, 'geçim olmazsa seçim olur' diyoruz. Ben demiyorum meydanlar 'seçim' diye bağırıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni hükümet sisteminde 'erken seçim' kavramının olmadığı, Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunduğu, muhalefetin sahte gündemlerle kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalıştığı yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Özel şu cümleleri dile getirdi:
Erken seçimle ilgili Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı teknik değerlendirme doğrudur. Çünkü erken seçim diye bir şey söz konusu değil, seçimlerin yenilenmesi ya kendi kararıyla olur, o durumda bir daha aday olamıyor, ya da Meclis'te 360 milletvekili kararıyla olur. O durumda geçen sefer YSK'nın verdiği kararla bu dönemi ikinci dönem kabul edildiği için son bir kez aday olabiliyor. Meclis'in karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bu ne zaman olsun derseniz, bizce yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse siyasi değerlendirme de o kadar isabetsizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 yıl seçim yok, herkes hesabını buna göre yapsın" dediğine işaret eden Özel, "Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete 3 ayda bir zam yapmayı konuşanlar, şimdi 'Bu maaşla 6 ay daha geçinsinler' diyor. Bugünkü 17 bin lira, ocak ayındaki 13 bin liraya denk geliyor. 17 bin lira sen al bakalım, hesabını buna göre yap. Böyle bir hesap olmaz" değerlendirmesinde bulundu.
Tüm kesimlerin sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Özel, seçim senesi parayı bol bol dağıtıp sonra 4 sene millete ızdırap çektirmenin, acı reçete içirmenin savunulabilir bir tarafı olmadığını söyledi. Özel, "Biz hesabımızı kitabımızı millete göre yapıyoruz. Eğer sen asgari ücrete zammı vermezsen, geçim olmazsa seçim olur diyoruz. Ben demiyorum meydanlar seçim diye bağırıyor. Seçim yok diye siz onları geçinemez bir halde bıraktınız. Meselenin özü budur" diye konuştu.
Erdoğan'la yaptığı görüşmede 4 ana başlığı ve çarelerini, ülkede demokrasi yönünden atılması gereken adımları söylediğini anlatan Özel şunları paylaştı:
Milletin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olabilecek adımlar atılırsa, ben söyledim, 31 Mart seçim sonuçlarını gerekçe yapıp ‘Ben birinci partiyim, haydi seçim’ demeyeceğim. Ama millet isterse ne yapalım. Senin zam yapmadığın emekli, ürününü değerinde almadığın çay, buğday üreticisi isyan ediyorsa bizim ne günahımız var. Tek günah sizin. Türkiye'nin dört bin yanı yoksulluktan perişan olmuşken bu kadar duyarsız olunmaz. Biz hesabımızı, millet neye göre yapıyorsa ona göre yapacağız.

'Ben vatandaşın kavgasını vereceğim'

CHP'nin Sinan Ateş davasını yakından takip ettiğini belirten Özel, Başkentin ortasında bir Ülkü Ocakları önceki genel başkanının cenazesinin siyaseten durduğunu ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ortağın ellemedi diye ellemiyorsun, oraya adalet götürmüyorsun, sonra da muhalefeti suni gündem yaratmakla… Sinan Ateş suni gündemse, yoksulluk, işsizlik suni gündemse nedir senin gündemin, söyle senin gündemini konuşalım. Biz vatandaşın, milletin, halkın gündemini konuşmaya devam edeceğiz. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Üslubumuzu bozmayız, hakaret etmeyiz. Şimdi nasıl döndünüz, normalleşme diyorsunuz. Çünkü görüyorlar ki onlar vatandaşa zulmettikçe muhalefette yumuşama olmaz. Hiç öyle bir şeye niyetimiz yok. Vatandaşın gündemi neyse benim gündemim o. Benimle istedikleri kadar kavga etmek istesinler, ben vatandaşın kavgasını vereceğim.

'Asgari ücret 3 bin 850 lira erimiş'

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin soru üzerine Özel, açıklanan verilere göre asgari ücretin şu ana kadar 3 bin 850 lira erimiş durumda olduğunu aktardı.
Özgür Özel, şöyle devam etti:

'Yarından itibaren düşecek' diyorlar. Sanki petrol bulundu, maden bulundu, altın bulundu da düşecek. Geçen sene bu sıralarda aylık enflasyon çok yüksekti. Bu ay yine yüksek ama baz etkisiyle gelecek aydan itibaren biraz düşüş görülecek. Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Baz etkisini, vatandaşı yolunacak kaza çevirmişler, kaz etkisi gibi anlatmaya çalışıyorlar. Geçen seneki ağustos verisi çok daha yüksekti, bu sene ağustos biraz daha düşük gelecek diye 'dezenflasyon süreci başladı'… Enflasyon artı olduğu müddetçe hayat pahalılığı artıyor demektir. Fiyatların düşmesi için eksi enflasyon lazım. Siz yüzde 12'lerdeki enflasyonu, sırf seçimde tüketici güven endeksi artsın diye yüzde 80'lere kadar getirdiniz. Bugün Türkiye AK Parti'nin kıl payı da olsa bir seçim daha kazanmak için ülkeye yaptığı kötülüğün bedelini ödüyor. Enflasyonla ilgili alınması gereken gerçek tedbirler yerine suya sabuna dokunmayan, sadece vatandaşa kemer sıktıran tedbirler alınıyor. Bunun cezasını da ceremesini de siyaseten Cumhur İttifakı çekecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
TÜRKİYE
Işıkhan: Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak için gereken adımları atıyoruz
13:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала