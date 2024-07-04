https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ukraynanin-nato-daimi-temsilcisi-kiev-washingtondaki-zirvede-nato-uyeligi-sozu-almak-istiyor-1085540413.html
Ukrayna’nın NATO Daimi Temsilcisi: Kiev Washington’daki zirvede NATO üyeliği sözü almak istiyor
Ukrayna’nın NATO Daimi Temsilcisi: Kiev Washington’daki zirvede NATO üyeliği sözü almak istiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın NATO Daimi Temsilcisi Nataliya Galibarenko, Kiev'in Washington'da yapılacak NATO zirvesinde üyelik sözü almak istediğini belirtti. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T22:22+0300
2024-07-04T22:22+0300
2024-07-04T22:22+0300
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Ukrayna’nın NATO Daimi Temsilcisi Natalia Galibarenko, Politico’ya demecinde, Kiev'in 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesinde ittifaka ‘kaçınılmaz üyelik’ sözü almak istediğini söyledi.Galibarenko, "İttifak üyesi ülkelerden Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden kaçınılmaz yolunu sağlamlaştırmasını istiyoruz”dedi.Daimi Temsilci, NATO'ya üyelik beklentisi içinde olan Kiev'in ittifak ülkelerinden silah tedariki konusunda daha fazla söz almak istediğini de vurguladı.Galibarenko ayrıca, Ukrayna’nın NATO'ya davet talebinin ‘gündemlerinden düşmeyeceğini’ ve Kiev'in 2023 yazında Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde açıklanandan daha ciddi vaatler istediğini kaydetti.ABD başkan adayı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı birkaç gün içinde sona erdirme planlarına ilişkin olarak Galibarenko, bu planları gerçekçi bulmadığını belirterek, “Siyasi liderler seçim kampanyası sırasında bazı şeyler söyler, seçim sonrasında farklı şeyler yaparlar" vurgusu yaptı.Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Direktörü Michael Carpenter, Ukrayna'nın Washington’da düzenlenecek NATO zirvesine davet almayacağını ancak bu hedefe yönelik ‘kurumsal bir köprü’ kurulacağını belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Ukrayna'ya askeri harekatın nedenlerinden birinin de NATO'ya üyelik ihtimali olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/biden-ukrayna-nato-disinda-kalabilir-1084499145.html
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ukrayna, nato zirvesi, washington, davet, nato üyeliği, kiev, donald trump, michael carpenter, vladimir putin
ukrayna, nato zirvesi, washington, davet, nato üyeliği, kiev, donald trump, michael carpenter, vladimir putin
Ukrayna’nın NATO Daimi Temsilcisi: Kiev Washington’daki zirvede NATO üyeliği sözü almak istiyor
Ukrayna’nın NATO Daimi Temsilcisi Nataliya Galibarenko, Kiev'in Washington'da yapılacak NATO zirvesinde üyelik sözü almak istediğini belirtti.
Ukrayna’nın NATO Daimi Temsilcisi Natalia Galibarenko, Politico’ya demecinde, Kiev'in 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesinde ittifaka ‘kaçınılmaz üyelik’ sözü almak istediğini söyledi.
Galibarenko, "İttifak üyesi ülkelerden Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden kaçınılmaz yolunu sağlamlaştırmasını istiyoruz”dedi.
Daimi Temsilci, NATO'ya üyelik beklentisi içinde olan Kiev'in ittifak ülkelerinden silah tedariki konusunda daha fazla söz almak istediğini de vurguladı.
Galibarenko ayrıca, Ukrayna’nın NATO'ya davet talebinin ‘gündemlerinden düşmeyeceğini’ ve Kiev'in 2023 yazında Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde açıklanandan daha ciddi vaatler istediğini kaydetti.
ABD başkan adayı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı birkaç gün içinde sona erdirme planlarına ilişkin olarak Galibarenko, bu planları gerçekçi bulmadığını belirterek, “Siyasi liderler seçim kampanyası sırasında bazı şeyler söyler, seçim sonrasında farklı şeyler yaparlar" vurgusu yaptı.
Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Direktörü Michael Carpenter, Ukrayna'nın Washington’da düzenlenecek NATO zirvesine davet almayacağını ancak bu hedefe yönelik ‘kurumsal bir köprü’ kurulacağını belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının Rusya için tehdit oluşturacağını ve Ukrayna'ya askeri harekatın nedenlerinden birinin de NATO'ya üyelik ihtimali olduğunu ifade etmişti.