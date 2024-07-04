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Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal etti: Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal etti: Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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a milli futbol takımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin'e gideceği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılması bekleniyordu. A Milli Takımın çeyrek finale kalmasının ardından Erdoğan, Azerbaycan programını iptal etti.Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/hollanda-turkiye-macinin-hakemi-aciklandi-1085511949.html
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recep tayyip erdoğan, a milli futbol takımı, hollanda, almanya, berlin

Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal etti: Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidecek

12:03 04.07.2024
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin'e gideceği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılması bekleniyordu. A Milli Takımın çeyrek finale kalmasının ardından Erdoğan, Azerbaycan programını iptal etti.
Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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