https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/cumhurbaskani-erdogan-programini-iptal-etti-milli-takima-destek-icin-almanyaya-gidecek-1085514184.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal etti: Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal etti: Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T12:03+0300
2024-07-04T12:03+0300
2024-07-04T12:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
a milli futbol takımı
hollanda
almanya
berlin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin'e gideceği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılması bekleniyordu. A Milli Takımın çeyrek finale kalmasının ardından Erdoğan, Azerbaycan programını iptal etti.Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/hollanda-turkiye-macinin-hakemi-aciklandi-1085511949.html
türkiye
hollanda
almanya
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recep tayyip erdoğan, a milli futbol takımı, hollanda, almanya, berlin
recep tayyip erdoğan, a milli futbol takımı, hollanda, almanya, berlin
Cumhurbaşkanı Erdoğan programını iptal etti: Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin'e gideceği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılması bekleniyordu. A Milli Takımın çeyrek finale kalmasının ardından Erdoğan, Azerbaycan programını iptal etti.
Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.