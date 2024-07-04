TÜRSAB’dan ‘Ortadoğulu turist’ açıklaması: ‘Bizleri ziyadesiyle üzmektedir’

Son dönemde özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize yönelik bu türden tavır ve söylemler turizm sektör temsilcileri olarak bizleri ziyadesiyle üzmektedir.

Barış ve kardeşliği tesis eden sektörün temsilcileri olarak farklı kültürlerden insanların karşı karşıya getirilmesi, tehdit edilmesi, her 100 turistten yaklaşık 90’ının ülkemize gelmesini sağlayan Seyahat Acentalarımızı kaygılandırmaktadır.

Ülkemize gelen her misafir, milliyeti fark etmeksizin bizim için çok değerlidir. Benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyor, bu saldırıya maruz kalan misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi bu vesile ile iletmek istiyoruz.