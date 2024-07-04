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TÜRSAB’dan ‘Ortadoğulu turist’ açıklaması: ‘Bizleri ziyadesiyle üzmektedir’
TÜRSAB’dan ‘Ortadoğulu turist’ açıklaması: ‘Bizleri ziyadesiyle üzmektedir’
Sputnik Türkiye
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
kayseri
istanbul
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Kayseri'de yaşanan olaylarına akabinde İstanbul'da bir turiste yönelik yapılan saldırıya ilişkin açıklma yapan TÜRSAB, "Ülkemize gelen turist sayısını ve niteliğini artırmak için canla başla çalışan “Seyahat Acentalarının” Birliği TÜRSAB olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi."Anadolu kültürü ile bağdaşmayan, tüm dünyaca bilinen ve takdir edilen misafirperverliğimize gölge düşüren bu davranış asla kabul edilemez" denilen açıklamada bu saldırıların cezasız kalmaması gerektiğine olan inanç dile getirildi.Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler kaydedildi:
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türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), kayseri, istanbul
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), kayseri, istanbul

TÜRSAB’dan ‘Ortadoğulu turist’ açıklaması: ‘Bizleri ziyadesiyle üzmektedir’

15:32 04.07.2024
© AAArap turist
Arap turist - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" cümlesine yer verildi.
Kayseri'de yaşanan olaylarına akabinde İstanbul'da bir turiste yönelik yapılan saldırıya ilişkin açıklma yapan TÜRSAB, "Ülkemize gelen turist sayısını ve niteliğini artırmak için canla başla çalışan “Seyahat Acentalarının” Birliği TÜRSAB olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.
"Anadolu kültürü ile bağdaşmayan, tüm dünyaca bilinen ve takdir edilen misafirperverliğimize gölge düşüren bu davranış asla kabul edilemez" denilen açıklamada bu saldırıların cezasız kalmaması gerektiğine olan inanç dile getirildi.
Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler kaydedildi:

Son dönemde özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimize yönelik bu türden tavır ve söylemler turizm sektör temsilcileri olarak bizleri ziyadesiyle üzmektedir.

Barış ve kardeşliği tesis eden sektörün temsilcileri olarak farklı kültürlerden insanların karşı karşıya getirilmesi, tehdit edilmesi, her 100 turistten yaklaşık 90’ının ülkemize gelmesini sağlayan Seyahat Acentalarımızı kaygılandırmaktadır.

Ülkemize gelen her misafir, milliyeti fark etmeksizin bizim için çok değerlidir. Benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyor, bu saldırıya maruz kalan misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi bu vesile ile iletmek istiyoruz.

Dil Derneği'nin 37. kuruluş yıl dönümü, Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi'nde kutlandı. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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