https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/1085432172.html

CHP'den Kayseri ve Suriye'deki olaylara ilişkin 10 maddelik açıklama

CHP'den Kayseri ve Suriye'deki olaylara ilişkin 10 maddelik açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal medya hesapları aracılığıyla Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin 10 maddelik bir açıklama yaptı. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T12:09+0300

2024-07-02T12:09+0300

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politika

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Son 2 günde Kayseri'deki taciz iddiaları ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayların ardından gerilim artarken, CHP, X sosyal medya hesabında, 'İktidarın Suriye ve sığınmacı politikası çökmüştür' başlıklı bir metin yayınladı. Metinde CHP, iktidarın Suriye ve sığınmacı politikaları eleştirilirken hükümetin 'Suriye krizini çözmekte başarısız olduğu ve Türkiye’yi bu krizin bir parçası' haline getirdiği ifade edildi. İktidarın politikalarının Suriye’deki 'yıkıma neden olduğu' belirtilirken, Türkiye’nin de bir 'sığınmacı deposu' haline getirdiği yazıldı.'Türkiye komşularının iç işlerine karışmamalıdır'Metinde artan sığınmacıların yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların göz ardı edildiğine dikkat çeken CHP, Türkiye’nin komşularının iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalması gerektiğini belirtti. Hükümete, sığınmacıların geri gönderilmesi için gerçekçi bir yol haritası hazırlama çağrısında bulunuldu.Esad yönetimi ile normalleşme sürecinin devam etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/guvenlik-kaynaklari-mit-icisleri-bakanligi-ve-emniyet-gucleri-esgudum-halinde-calisti-1085431649.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), suriye, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, esad, ak parti