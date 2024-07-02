https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/1085432172.html
CHP'den Kayseri ve Suriye'deki olaylara ilişkin 10 maddelik açıklama
CHP'den Kayseri ve Suriye'deki olaylara ilişkin 10 maddelik açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal medya hesapları aracılığıyla Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin 10 maddelik bir açıklama yaptı. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T12:09+0300
2024-07-02T12:09+0300
2024-07-02T12:11+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
suriye
mülteci
mülteci krizi
mülteci anlaşması
esad
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084184835_0:159:3051:1875_1920x0_80_0_0_14b52e1a29221d6699c0a9ea463ac8fc.jpg
Son 2 günde Kayseri'deki taciz iddiaları ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayların ardından gerilim artarken, CHP, X sosyal medya hesabında, 'İktidarın Suriye ve sığınmacı politikası çökmüştür' başlıklı bir metin yayınladı. Metinde CHP, iktidarın Suriye ve sığınmacı politikaları eleştirilirken hükümetin 'Suriye krizini çözmekte başarısız olduğu ve Türkiye’yi bu krizin bir parçası' haline getirdiği ifade edildi. İktidarın politikalarının Suriye’deki 'yıkıma neden olduğu' belirtilirken, Türkiye’nin de bir 'sığınmacı deposu' haline getirdiği yazıldı.'Türkiye komşularının iç işlerine karışmamalıdır'Metinde artan sığınmacıların yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların göz ardı edildiğine dikkat çeken CHP, Türkiye’nin komşularının iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalması gerektiğini belirtti. Hükümete, sığınmacıların geri gönderilmesi için gerçekçi bir yol haritası hazırlama çağrısında bulunuldu.Esad yönetimi ile normalleşme sürecinin devam etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/guvenlik-kaynaklari-mit-icisleri-bakanligi-ve-emniyet-gucleri-esgudum-halinde-calisti-1085431649.html
suriye
esad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084184835_171:0:2880:2032_1920x0_80_0_0_84367b27fb67feda2c145f497dd85588.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), suriye, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, esad, ak parti
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), suriye, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, esad, ak parti
CHP'den Kayseri ve Suriye'deki olaylara ilişkin 10 maddelik açıklama
12:09 02.07.2024 (güncellendi: 12:11 02.07.2024)
Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal medya hesapları aracılığıyla Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin 10 maddelik bir açıklama yaptı.
Son 2 günde Kayseri'deki taciz iddiaları ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayların ardından gerilim artarken, CHP, X sosyal medya hesabında, 'İktidarın Suriye ve sığınmacı politikası çökmüştür' başlıklı bir metin yayınladı.
Metinde CHP, iktidarın Suriye ve sığınmacı politikaları eleştirilirken hükümetin 'Suriye krizini çözmekte başarısız olduğu ve Türkiye’yi bu krizin bir parçası' haline getirdiği ifade edildi. İktidarın politikalarının Suriye’deki 'yıkıma neden olduğu' belirtilirken, Türkiye’nin de bir 'sığınmacı deposu' haline getirdiği yazıldı.
'Türkiye komşularının iç işlerine karışmamalıdır'
Metinde artan sığınmacıların yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların göz ardı edildiğine dikkat çeken CHP, Türkiye’nin komşularının iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalması gerektiğini belirtti. Hükümete, sığınmacıların geri gönderilmesi için gerçekçi bir yol haritası hazırlama çağrısında bulunuldu.
Esad yönetimi ile normalleşme sürecinin devam etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağrıldı.