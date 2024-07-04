https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/turkiyenin-euro-2024-maclari-sirasinda-kredi-karti-aktiviteleri-azaldi-1085540236.html
Türkiye'nin EURO 2024 maçları sırasında kredi kartı aktiviteleri azaldı
Türkiye'nin EURO 2024 maçları sırasında kredi kartı aktiviteleri azaldı
Sputnik Türkiye
Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'ne (GÖSAŞ) göre, EURO 2024'te Türkiye'nin oynadığı maçlar sırasında, ülke genelinde kredi kartı kullanımı oranında düşüş yaşandı. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T22:08+0300
2024-07-04T22:08+0300
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ekonomi
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euro 2024
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türkiye a milli futbol takımı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, GÖSAŞ, EURO 2024 karşılaşmalarında Türkiye'nin oynadığı maçlar sırasında Garanti BBVA kartları ile yapılan harcamaların özetiyle ilgili araştırma sonucu paylaşıldı.Araştırmaya göre, Türkiye'nin turnuvada oynadığı her maçta, kredi kartı kullanımı daha da azaldı.Ay-yıldızlıların F Grubu'nda sırasıyla Gürcistan ile oynadığı maçta yüzde 22,2, Portekiz karşılaşmasında yüzde 25,6, Çekya müsabakasında yüzde 29,4 oranında kredi kartı kullanımı düştü. Millilerin son 16 turunda Avusturya ile oynadığı karşılaşmada ise kart aktivitelerinde yüzde 36,5'e kadar düşüş yaşandı.Türkiye'de milli maçlar, yemek siparişlerine yönelik harcamaları da etkiledi. Maç öncesi yemek siparişleri 19.00'da başlayan Gürcistan ve Portekiz maçlarında sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 40 artarken, 22.00'de başlayan Çekya ve Avusturya maçlarında yüzde 15 ila yüzde 20 arası artış gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/tffden-merih-demiral-aciklamasi-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1085540090.html
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garanti, garanti bankası, euro, euro 2024, türkiye, türkiye a milli futbol takımı
garanti, garanti bankası, euro, euro 2024, türkiye, türkiye a milli futbol takımı
Türkiye'nin EURO 2024 maçları sırasında kredi kartı aktiviteleri azaldı
Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'ne (GÖSAŞ) göre, EURO 2024'te Türkiye'nin oynadığı maçlar sırasında, ülke genelinde kredi kartı kullanımı oranında düşüş yaşandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, GÖSAŞ, EURO 2024 karşılaşmalarında Türkiye'nin oynadığı maçlar sırasında Garanti BBVA kartları ile yapılan harcamaların özetiyle ilgili araştırma sonucu paylaşıldı.
Araştırmaya göre, Türkiye'nin turnuvada oynadığı her maçta, kredi kartı kullanımı daha da azaldı.
Ay-yıldızlıların F Grubu'nda sırasıyla Gürcistan ile oynadığı maçta yüzde 22,2, Portekiz karşılaşmasında yüzde 25,6, Çekya müsabakasında yüzde 29,4 oranında kredi kartı kullanımı düştü. Millilerin son 16 turunda Avusturya ile oynadığı karşılaşmada ise kart aktivitelerinde yüzde 36,5'e kadar düşüş yaşandı.
Türkiye'de milli maçlar, yemek siparişlerine yönelik harcamaları da etkiledi. Maç öncesi yemek siparişleri 19.00'da başlayan Gürcistan ve Portekiz maçlarında sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 40 artarken, 22.00'de başlayan Çekya ve Avusturya maçlarında yüzde 15 ila yüzde 20 arası artış gösterdi.