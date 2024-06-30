https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/yusuf-yazicidan-ayrilik-mesaji-kalbim-sizle-olacak-1085379355.html

Yusuf Yazıcı'dan ayrılık mesajı: 'Kalbim sizle olacak'

Yusuf Yazıcı'dan ayrılık mesajı: 'Kalbim sizle olacak'

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Yusuf Yazıcı, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille ile yeni sözleşme imzalamayacağını duyurdu. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

milli takım

yusuf yazıcı

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Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf, yaptığı açıklamada kulüp ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını belirtti ve "Bu hikayenin sonuna geldik ama Lille sonsuza kadar kalbimde olacak. Sizi asla unutmayacağım" dedi. Yusuf Yazıcı, yeni kulübüne bonservissiz olarak transfer olabilecek.Şampiyonluk yaşamıştıYusuf Yazıcı, 5 sezondur formasını giydiği Lille'de CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği dönemler de dahil, 135 maçta 29 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncu, Lille'de bir Fransa Ligi şampiyonluğu ve bir Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.Yusuf yazıcı kimdir?Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'da doğdu. Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başladı ve burada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf, burada hem Ligue 1 şampiyonluğu hem de Süper Kupa zaferi yaşadı. Hücum oyuncusu olarak görev yapan Yazıcı, teknik becerileri ve oyun zekası ile tanınıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Yusuf Yazıcı, genç yaşına rağmen kariyerinde önemli başarılara imza attı.

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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, milli takım, yusuf yazıcı