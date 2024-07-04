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İran: Yaptırımların siyasi baskı aracı olarak kullanılmasına şiddetle karşıyız
İran: Yaptırımların siyasi baskı aracı olarak kullanılmasına şiddetle karşıyız
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İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi’nde İran’ı temsil eden Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir’in, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafını masasına koyduğu dikkat çekti.Reisi'nin fotoğrafı ile konuşma yapan Muhbir, Tahran yönetiminin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine ve işbirliğine önem verdiğini ve ülkesinin bölgesel kalkınmayı geliştirecek her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi.Muhbir, "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler enerji, üretim, transit geçişler, uluslararası ticaret, iletişim ve teknoloji alanlarında bölgeyi kalkındırabilecek potansiyellere sahipler. Bu potansiyeli bölgede kalıcı kalkınmayı ve istikrarı sağlamak için kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.‘Dolar egemenliğini zayıflatmak için ortak banka ve ekonomi sistemi kurulmalı’ŞİÖ'ye üye ülkeler arasında ortak bir merkezi bankanın kurulmasını öneren Muhbir, uluslararası ticarette yaptırımları etkisiz kılmak ve dolar egemenliğini zayıflatmak için ortak banka ve ekonomi sistemi kurulması üzerine çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.İran'ın uluslararası ticaret ve transit geçişlerde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler için kullanılabilir fırsatlar sunduğunu yineleyen Muhbir, "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler bölgeyi kalkındırabilecek potansiyele sahip. Bu doğrultuda uluslararası ticaret koridorlarını aktif hale getirmemiz çok önemli. Üye ülkeler İran'ın güney limanlarını ve Kuzey-Güney koridorunu kullanabilirler. Üye ülkeler arasında serbest ticaret bölgelerinin kurulması söz konusu koridorların önem ve potansiyelini artıracaktır" şeklinde konuştu.‘Uluslararası ticarette dolar kullanımının tamamen kaldırılması gerekli’Batılı ülkeler tarafından enerji üretici olan ülkelere karşı yatırımların bir baskı unsuru olarak kullanılmasını eleştiren Muhbir, "İran İslam Cumhuriyeti olarak yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına şiddetle karşıyız. Batılı ülkeler bunu bir silah olarak kullanıyor. Doğalgaz ve petrol gibi aynı zamanda enerji üretici bir ülke olarak her zaman enerji alanında çok kutuplu bir sistem arayışında olduk ve bu doğrultuda aktif bir şekilde Şanghay İşbirliği Örgütü Stratejik Enerji Ortaklığı programını destekledik ve katıldık. Üye ülkeler arasında ticarette dolar etkisinin azaldığını ve milli para birimlerinin kullanıyor oluşunu görmek mutluluk verici. Uluslararası ticarette dolar kullanımının azaltılması veya tamamen kaldırılması gerekli" ifadelerini kullandı.
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şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), iran, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, kazakistan
şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), iran, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, kazakistan

İran: Yaptırımların siyasi baskı aracı olarak kullanılmasına şiddetle karşıyız

16:49 04.07.2024 (güncellendi: 16:51 04.07.2024)
© Sputnik / Сергей Савостьяновİran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir
İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Сергей Савостьянов
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İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde Devlet Başkanları Konseyi Toplantısında yaptığı konuşmasında, “İran İslam Cumhuriyeti olarak yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına şiddetle karşıyız” diye konuştu.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi’nde İran’ı temsil eden Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir’in, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafını masasına koyduğu dikkat çekti.
Reisi'nin fotoğrafı ile konuşma yapan Muhbir, Tahran yönetiminin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine ve işbirliğine önem verdiğini ve ülkesinin bölgesel kalkınmayı geliştirecek her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi.
Muhbir, "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler enerji, üretim, transit geçişler, uluslararası ticaret, iletişim ve teknoloji alanlarında bölgeyi kalkındırabilecek potansiyellere sahipler. Bu potansiyeli bölgede kalıcı kalkınmayı ve istikrarı sağlamak için kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

‘Dolar egemenliğini zayıflatmak için ortak banka ve ekonomi sistemi kurulmalı’

ŞİÖ'ye üye ülkeler arasında ortak bir merkezi bankanın kurulmasını öneren Muhbir, uluslararası ticarette yaptırımları etkisiz kılmak ve dolar egemenliğini zayıflatmak için ortak banka ve ekonomi sistemi kurulması üzerine çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
İran'ın uluslararası ticaret ve transit geçişlerde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler için kullanılabilir fırsatlar sunduğunu yineleyen Muhbir, "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler bölgeyi kalkındırabilecek potansiyele sahip. Bu doğrultuda uluslararası ticaret koridorlarını aktif hale getirmemiz çok önemli. Üye ülkeler İran'ın güney limanlarını ve Kuzey-Güney koridorunu kullanabilirler. Üye ülkeler arasında serbest ticaret bölgelerinin kurulması söz konusu koridorların önem ve potansiyelini artıracaktır" şeklinde konuştu.

‘Uluslararası ticarette dolar kullanımının tamamen kaldırılması gerekli’

Batılı ülkeler tarafından enerji üretici olan ülkelere karşı yatırımların bir baskı unsuru olarak kullanılmasını eleştiren Muhbir, "İran İslam Cumhuriyeti olarak yaptırımların siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına şiddetle karşıyız. Batılı ülkeler bunu bir silah olarak kullanıyor. Doğalgaz ve petrol gibi aynı zamanda enerji üretici bir ülke olarak her zaman enerji alanında çok kutuplu bir sistem arayışında olduk ve bu doğrultuda aktif bir şekilde Şanghay İşbirliği Örgütü Stratejik Enerji Ortaklığı programını destekledik ve katıldık. Üye ülkeler arasında ticarette dolar etkisinin azaldığını ve milli para birimlerinin kullanıyor oluşunu görmek mutluluk verici. Uluslararası ticarette dolar kullanımının azaltılması veya tamamen kaldırılması gerekli" ifadelerini kullandı.
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