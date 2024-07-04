https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/tasarruf-etmek-isteyen-arac-sahipleri-dikkat-eco-mod-ve-start-stop-tuzagiyla-100-binlik-olmayin-1085506883.html
Tasarruf etmek isteyen araç sahipleri dikkat: Eco mod ve start-stop 'tuzağıyla' 100 binlik olmayın
Tasarruf etmek isteyen araç sahipleri dikkat: Eco mod ve start-stop 'tuzağıyla' 100 binlik olmayın
Sputnik Türkiye
Artan akaryakıt fiyatları, otoyol ve otopark ücretleri, kasko ve sigorta derken, bir aracın maliyeti hızla yükseliyor. Tasarruf etmek isteyen sürücüler... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T10:09+0300
2024-07-04T10:09+0300
2024-07-04T10:09+0300
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Yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan ekonomik mod ve start-stop özellikleri, doğru kullanılmadığında motora ciddi zararlar verebilir. Sürüş eğitmeni Rıdvan Kayacı, bu özelliklerin yanlış kullanımının motorun kapasitesini azaltabileceğini, yakıtın verimsiz yanmasına, yağlamanın yetersiz kalmasına ve filtrelerin tıkanmasına neden olabileceğini belirtti.Motor hasarı kaçınılmazATV Haber'e konuşan Kayacı, "Motorun iç hacminde kapasite azaltması, yakıtın verimsiz yanması ve filtrelerin tıkanması gibi sorunlara yol açabilir" dedi. İleri sürüş teknikleri uzmanı Serkan Çabuş ise, düşük devirlerde sürekli kullanımın, yüksek devire geçildiğinde motorda aşınmaya neden olabileceğini ifade etti. Çabuş, "Uzun vadede motoru yorabilir ve aşındırabilir" diye ekledi.'Ekonomik mod uzun yolda zararlı'Ekonomik mod, şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken, uzun yolda araç sahiplerine ciddi zararlar verebilir. Kayacı, "Ekonomik modda hızlı gitmek aracın performansını artırmaz, aksine azaltır ve motora ekstra yük bindirir" dedi. Bu durum, uzun yolculuklarda araç sahibine en az 100 bin TL'ye mal olabilir.Start-stop özelliği ve mekanik zararlarStart-stop özelliği, aracın her durduğunda motoru otomatik olarak durdurur ve yakıt tasarrufu sağlar. Ancak Kayacı, bu özelliğin de araca mekanik zararlar verebileceğini belirtti. Kayacı, "Start-stop özelliği, dur-kalk esnasında araca mekanik olarak zarar verebilir. Mümkün olduğunca az kullanmak gerekiyor" dedi.Uzmanlar uyardı: 'Büyük maliyetler getirebilir'Uzmanlar, ekonomik mod ve start-stop özelliklerinin dikkatli ve doğru kullanılmasını öneriyor. Bu özelliklerin yanlış kullanımı, araç sahiplerine büyük maliyetler getirebilir. Sürücüler, araçlarını korumak ve yüksek maliyetlerden kaçınmak için bu özellikleri dikkatli kullanmalı.Araç sahiplerinin ekonomik mod ve start-stop özelliklerini kullanırken dikkatli olmaları ve uzmanların uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşıyor. Bu şekilde, hem yakıt tasarrufu sağlanabilir hem de yüksek maliyetli araç hasarlarından kaçınılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/meteoroloji-kuvvetli-saganak-geliyor-dedi-valilik-alarma-gecti-ani-sel-uyarisi-yayinlandi-1085503912.html
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ekonomik, akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, motorin
ekonomik, akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, motorin
Tasarruf etmek isteyen araç sahipleri dikkat: Eco mod ve start-stop 'tuzağıyla' 100 binlik olmayın
Artan akaryakıt fiyatları, otoyol ve otopark ücretleri, kasko ve sigorta derken, bir aracın maliyeti hızla yükseliyor. Tasarruf etmek isteyen sürücüler, araçlardaki ekonomik mod ve start-stop özelliklerine başvuruyor. Ancak uzmanlar bu özelliklerin doğru kullanılmadığında araç sahiplerine 100 bin TL'ye varan zararlar verebileceği konusunda uyardı.
Yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan ekonomik mod ve start-stop özellikleri, doğru kullanılmadığında motora ciddi zararlar verebilir. Sürüş eğitmeni Rıdvan Kayacı, bu özelliklerin yanlış kullanımının motorun kapasitesini azaltabileceğini, yakıtın verimsiz yanmasına, yağlamanın yetersiz kalmasına ve filtrelerin tıkanmasına neden olabileceğini belirtti.
ATV Haber'e konuşan Kayacı, "Motorun iç hacminde kapasite azaltması, yakıtın verimsiz yanması ve filtrelerin tıkanması gibi sorunlara yol açabilir" dedi. İleri sürüş teknikleri uzmanı Serkan Çabuş ise, düşük devirlerde sürekli kullanımın, yüksek devire geçildiğinde motorda aşınmaya neden olabileceğini ifade etti. Çabuş, "Uzun vadede motoru yorabilir ve aşındırabilir" diye ekledi.
'Ekonomik mod uzun yolda zararlı'
Ekonomik mod, şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken, uzun yolda araç sahiplerine ciddi zararlar verebilir. Kayacı, "Ekonomik modda hızlı gitmek aracın performansını artırmaz, aksine azaltır ve motora ekstra yük bindirir" dedi. Bu durum, uzun yolculuklarda araç sahibine en az 100 bin TL'ye mal olabilir.
Start-stop özelliği ve mekanik zararlar
Start-stop özelliği, aracın her durduğunda motoru otomatik olarak durdurur ve yakıt tasarrufu sağlar. Ancak Kayacı, bu özelliğin de araca mekanik zararlar verebileceğini belirtti. Kayacı, "Start-stop özelliği, dur-kalk esnasında araca mekanik olarak zarar verebilir. Mümkün olduğunca az kullanmak gerekiyor" dedi.
Uzmanlar uyardı: 'Büyük maliyetler getirebilir'
Uzmanlar, ekonomik mod ve start-stop özelliklerinin dikkatli ve doğru kullanılmasını öneriyor. Bu özelliklerin yanlış kullanımı, araç sahiplerine büyük maliyetler getirebilir. Sürücüler, araçlarını korumak ve yüksek maliyetlerden kaçınmak için bu özellikleri dikkatli kullanmalı.
Araç sahiplerinin ekonomik mod ve start-stop özelliklerini kullanırken dikkatli olmaları ve uzmanların uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşıyor. Bu şekilde, hem yakıt tasarrufu sağlanabilir hem de yüksek maliyetli araç hasarlarından kaçınılabilir.