https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sirnakta-hastane-insaatinda-yangin-cikti-1085503200.html
Şırnak'ta hastane inşaatında yangın çıktı
Şırnak'ta hastane inşaatında yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T02:40+0300
2024-07-04T02:40+0300
2024-07-04T02:41+0300
türkiye
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inşaat
inşaat
yangın
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depo
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Şırnak'ta merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi inşaatının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.Yangında, depodaki inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/izmirde-orman-yangini-sabuncubeli-tunelleri-trafige-kapandi-1085488120.html
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şırnak, inşaat, inşaat, yangın, depo, depo
şırnak, inşaat, inşaat, yangın, depo, depo
Şırnak'ta hastane inşaatında yangın çıktı
02:40 04.07.2024 (güncellendi: 02:41 04.07.2024)
Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Şırnak'ta merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi inşaatının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, depodaki inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.