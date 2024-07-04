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Şırnak'ta hastane inşaatında yangın çıktı
Şırnak'ta hastane inşaatında yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T02:40+0300
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Şırnak'ta merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi inşaatının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.Yangında, depodaki inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/izmirde-orman-yangini-sabuncubeli-tunelleri-trafige-kapandi-1085488120.html
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şırnak, inşaat, inşaat, yangın, depo, depo
şırnak, inşaat, inşaat, yangın, depo, depo

Şırnak'ta hastane inşaatında yangın çıktı

02:40 04.07.2024 (güncellendi: 02:41 04.07.2024)
© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞANŞırnak-Cizre karayolu üzerinde inşaatı devam eden Şırnak Bölge Hastanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Şırnak-Cizre karayolu üzerinde inşaatı devam eden Şırnak Bölge Hastanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© İHA / MELİH YİĞİT - MİKAİL ŞAN
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Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Şırnak'ta merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi inşaatının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, depodaki inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
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