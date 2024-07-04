Seren Serengil'in milli takım paylaşımı tepki gördü

"Bazı ahlaksız habercilik yapıp fake hesaplardan, X'ten, orada, burada sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğundan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım, bir sürü fake hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftiralar atarak halkı kin ve nefrete sürükleyip paylaşımlar yapmışlardır. Avukatımız zaten gereğini yapıp, tek tek bu hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır ama tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah bunlara akıl fikir versin. Düşmanının da cahil olmayanını versin."