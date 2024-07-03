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Erdoğan-Putin görüşmesi: 'Türkiye barış için uzlaşı zeminini oluşturabilir'
Erdoğan-Putin görüşmesi: 'Türkiye barış için uzlaşı zeminini oluşturabilir'
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin saldırıları, Suriye'deki... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T16:49+0300
2024-07-03T17:17+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
görüşme
türkiye-rusya ilişkileri
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.Görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya geriliminde son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları değerlendirildi.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu' ifade etti.İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barış ile huzuru hedef aldığına işaret eden Erdoğan, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.Açıklamada Türkiye'nin, sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koyduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/astanada-putin-erdogan-gorusmesi-basladi-1085484900.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, türkiye-rusya ilişkileri
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, türkiye-rusya ilişkileri

Erdoğan-Putin görüşmesi: 'Türkiye barış için uzlaşı zeminini oluşturabilir'

16:49 03.07.2024 (güncellendi: 17:17 03.07.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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İletişim Başkanlığı'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin saldırıları, Suriye'deki çözüm arayışları, terörle mücadele ele alındı" açıklaması yapıldı. Erdoğan'ın Putin'e, Türkiye'nin önce ateşkes, ardından barış için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini ifade ettiği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya geriliminde son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları değerlendirildi.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu' ifade etti.
İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barış ile huzuru hedef aldığına işaret eden Erdoğan, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada Türkiye'nin, sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koyduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.
putin erdoğan astana - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
DÜNYA
Erdoğan'la görüşen Putin: Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rus-Türk ilişkileri gelişiyor
15:01
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