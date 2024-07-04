https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/rus-savunma-sirketi-rostec-hindistanda-rus-tanklari-icin-zirh-delici-mermi-uretecek-1085526398.html

Rus savunma şirketi Rostec, Hindistan'da Rus tankları için zırh delici mermi üretecek

Rus savunma şirketi Rostec, Hindistan'da Rus tankları için zırh delici mermi üretecek

Sputnik Türkiye

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Hindistan'da Rus yapımı muharebe tankları tarafından kullanılabilecek zırh delici mermi üretileceğini duyurdu. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T16:19+0300

2024-07-04T16:19+0300

2024-07-04T16:19+0300

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savunma sanayi

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Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Hindistan'da 'Mango' adı verilen zırh delici mermilerin üretileceğini belirtti.Rostec'ten yapılan yazılı açıklamada, Mango'nun Rus yapımı T-72 ve T-90 model tanklarda kullanıldığına işaret edilerek söz konusu tankların Hindistan ordusunda da bulunduğu belirtildi.Açıklamada, Rostec'in Hindistan'da barut üretmeyi planladığı bilgisine de yer verildi.Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Makiyenko, Sputnik'e verdiği mülakatta, Rusya ile Hindistan arasındaki güven seviyesinin yüksek olduğunu söyleyerek Rus menşeli T-90S tankının ve bu tankta kullanılan zırh delici 'Mango' mermilerinin Hindistan'da lisanslı olarak üretildiğine dikkat çekmişti.Makiyenko, "En azından Hindistan'la yapılan bu işbirliği Rusya için faydalı. Zira işbirliğimiz belgelerin teslim edilmesiyle sona ermiyor, uzun vadede teknolojik setlerin, çeşitli teçhizatların sevkiyatı devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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rusya, hindistan, savunma, mango, zırh, tank, silah, savunma sanayi