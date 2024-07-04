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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/rus-ordusu-son-24-saatte-2-bin-225-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1085520208.html
Rus ordusu son 24 saatte 2 bin 225 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
Rus ordusu son 24 saatte 2 bin 225 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 225 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T14:23+0300
2024-07-04T14:23+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
hava üssü
mig-29
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ukrayna ordusunun hava üssüne yönelik gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29savaş uçağı imha edildi. Ayrıca iki askeri üretim işletmesi ile Ukrayna ordusuna tedarik sağlayan bir rafineri fabrikası ve bir yakıt deposu, insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği atölyeler ve stoklandığı depolar havaya uçuruldu.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken üç karşı saldırı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 600 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca üç mühimmat deposu vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan düşman 630 asker, dört zırhlı savaş aracını ve 11 mühimmat deposunu kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve altı karşı saldırı engelledi. 490 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç tank yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 140 asker kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, 225 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 140 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir zırhlı savaş aracı yok edildi.Rus hava savunma güçleri son bir günde 37 Ukrayna İHA’sını ve 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu bölgelerindeki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesinde 2, Belgorod ve Tambov bölgelerinde birer İHA imha ettiği kaydedildi.Bakanlık ayrıca öğle saatlerinde Belgorod bölgesinde bir İHA'nın daha vurulduğunu duyurdu.Kursk Valisi Aleksey Smirnov, gece saatlerinde bir Ukrayna İHA’sının Tetkino kasabasında bir evin üzerine bomba atması sonucu ev sakini kadının yaralandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ukraynanin-bir-hava-ussu-daha-iskender-kurbani-mig-29-savas-ucagi-yok-edildi-1085509981.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava üssü, mig-29, insansız hava aracı (iha), bryansk, belgorod, tambov, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava üssü, mig-29, insansız hava aracı (iha), bryansk, belgorod, tambov, kursk

Rus ordusu son 24 saatte 2 bin 225 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi

14:23 04.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus çoklu roketatar Grad
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 225 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 savaş uçağının yok edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ukrayna ordusunun hava üssüne yönelik gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29savaş uçağı imha edildi. Ayrıca iki askeri üretim işletmesi ile Ukrayna ordusuna tedarik sağlayan bir rafineri fabrikası ve bir yakıt deposu, insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği atölyeler ve stoklandığı depolar havaya uçuruldu.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken üç karşı saldırı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 600 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca üç mühimmat deposu vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan düşman 630 asker, dört zırhlı savaş aracını ve 11 mühimmat deposunu kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve altı karşı saldırı engelledi. 490 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç tank yok edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 140 asker kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, 225 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 140 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir zırhlı savaş aracı yok edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde 37 Ukrayna İHA’sını ve 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu bölgelerindeki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesinde 2, Belgorod ve Tambov bölgelerinde birer İHA imha ettiği kaydedildi.
Bakanlık ayrıca öğle saatlerinde Belgorod bölgesinde bir İHA'nın daha vurulduğunu duyurdu.
Kursk Valisi Aleksey Smirnov, gece saatlerinde bir Ukrayna İHA’sının Tetkino kasabasında bir evin üzerine bomba atması sonucu ev sakini kadının yaralandığını bildirdi.
Ukrayna’nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo hava üssüne İskender füzesiyle saldırı düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna’nın bir hava üssü daha İskender kurbanı: MiG-29 savaş uçağı yok edildi
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