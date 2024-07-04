https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/prof-dr-bekir-karasunun-olumuyle-ilgili-2si-iran-uyruklu-3-kisi-tutuklandi-1085541514.html
Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı
Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de kaybolduktan 5 gün sonra Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili Adana'da yakalanan 2'si İran uyruklu 3 kişi... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T23:37+0300
2024-07-04T23:37+0300
2024-07-04T23:37+0300
porsuk
türkiye
cinayet
profesör
yabancı uyruklu
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27 Haziran'da evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, 5 gün boyunca devam eden arama çalışmaları sonucunda Porsuk Çayı'nda ölü olarak bulundu. Prof. Dr. Karasu'nun ölümü hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizlilik kararı çıkartılarak inceleme başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen mobese ve güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ortadan kaybolmadan önce aracına İran uyruklu 2 kişiyi aldığı tespit edildi. Araca binen İran uyruklu şahısların Majid S. ve Hojjat S. olduğu, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle eşleşen zamanlarda Adana'ya kaçtığı belirlendi.İran uyruklu şahısların yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, Majid S.'yi ve Hojjat S.'yi yurtdışına çıkış hazırladığı yaptığı sırada Adana'da yakalayarak gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalar neticesinde, İran uyruklu şüphelileri Eskişehir'den Adana'ya götürdüğü belirlenen 2 şüpheli Adana'da, cinayetle ilgisi olabileceği belirlenen 1 şüpheli de Eskişehir'de gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan İran uyruklu 2 şüphelinin, ilk ifadelerinde cinayeti birbirlerinin üzerine attığı öğrenildi. Soruşturmaya devam eden ekipler, İran uyruklu şüphelilerden Prof. Dr. Bekir Karasu'yu Odunpazarı İlçesi Karacaşehir Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'na attıklarının itirafını aldı. Şüphelilerin beyanı doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Prof. Dr. Karasu'nun cesedine ulaştı. Gözaltında işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Eskişehir Adliyesi'ne garajdan alınan 5 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından ‘kasten öldürme, gasp, suçluyu kayırma' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S. ‘Kasten Öldürme', Gökhan E. ise ‘Suçluyu kayırma' suçları çerçevesinde tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/icislerinen-sultanbeylide-ayaklanma-cikarmaya-baslayacagiz-paylasimina-iliskin-aciklama-1085541190.html
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porsuk, cinayet, profesör, yabancı uyruklu
porsuk, cinayet, profesör, yabancı uyruklu
Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı
Eskişehir'de kaybolduktan 5 gün sonra Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili Adana'da yakalanan 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.
27 Haziran'da evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, 5 gün boyunca devam eden arama çalışmaları sonucunda Porsuk Çayı'nda ölü olarak bulundu.
Prof. Dr. Karasu'nun ölümü hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizlilik kararı çıkartılarak inceleme başlatıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen mobese ve güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ortadan kaybolmadan önce aracına İran uyruklu 2 kişiyi aldığı tespit edildi. Araca binen İran uyruklu şahısların Majid S. ve Hojjat S. olduğu, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle eşleşen zamanlarda Adana'ya kaçtığı belirlendi.
İran uyruklu şahısların yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, Majid S.'yi ve Hojjat S.'yi yurtdışına çıkış hazırladığı yaptığı sırada Adana'da yakalayarak gözaltına alındı.
Ayrıca çalışmalar neticesinde, İran uyruklu şüphelileri Eskişehir'den Adana'ya götürdüğü belirlenen 2 şüpheli Adana'da, cinayetle ilgisi olabileceği belirlenen 1 şüpheli de Eskişehir'de gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan İran uyruklu 2 şüphelinin, ilk ifadelerinde cinayeti birbirlerinin üzerine attığı öğrenildi. Soruşturmaya devam eden ekipler, İran uyruklu şüphelilerden Prof. Dr. Bekir Karasu'yu Odunpazarı İlçesi Karacaşehir Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'na attıklarının itirafını aldı. Şüphelilerin beyanı doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Prof. Dr. Karasu'nun cesedine ulaştı.
Gözaltında işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Eskişehir Adliyesi'ne garajdan alınan 5 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından ‘kasten öldürme, gasp, suçluyu kayırma' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S. ‘Kasten Öldürme', Gökhan E. ise ‘Suçluyu kayırma' suçları çerçevesinde tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.