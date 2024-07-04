https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/peskov-erdogan-kiev-muzakereleri-reddettiginden-arabuluculuk-yapamaz-1085538095.html

Peskov: Erdoğan, Kiev müzakereleri reddettiğinden arabuluculuk yapamaz

Peskov: Erdoğan, Kiev müzakereleri reddettiğinden arabuluculuk yapamaz

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev'in her türlü müzakereyi reddetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T20:33+0300

2024-07-04T20:33+0300

2024-07-04T20:33+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

ukrayna

rusya federasyonu

müzakere

arabulucu

barış planı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere demecinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabulucu olamayacağını, çünkü Kiev'in her türlü müzakereyi reddettiğini söyledi.‘Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabulucu olup olamayacağı’ sorusuna Peskov, “Şu anda bunu gerçekten yapamaz, çünkü Ukrayna Rusya Federasyonu ile arabuluculu veya arabulucusuz her türlü müzakereyi reddediyor” yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda dile getirdiği barış planının Ukrayna tarafından reddedildiğini belirterek, "Dolayısıyla şu anda ne Erdoğan ne de bir başkası arabulucu olamaz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/putin-erdoganin-katildigi-sio-plusta-konustu-istanbuldaki-ukrayna-mutabakatlari-hala-masada-1085523333.html

ukrayna

rusya federasyonu

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dmitriy peskov, kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, ukrayna, rusya federasyonu, müzakere, arabulucu, barış planı, kiev