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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/peskov-erdogan-kiev-muzakereleri-reddettiginden-arabuluculuk-yapamaz-1085538095.html
Peskov: Erdoğan, Kiev müzakereleri reddettiğinden arabuluculuk yapamaz
Peskov: Erdoğan, Kiev müzakereleri reddettiğinden arabuluculuk yapamaz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev'in her türlü müzakereyi reddetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T20:33+0300
2024-07-04T20:33+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
ukrayna
rusya federasyonu
müzakere
arabulucu
barış planı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere demecinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabulucu olamayacağını, çünkü Kiev'in her türlü müzakereyi reddettiğini söyledi.‘Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabulucu olup olamayacağı’ sorusuna Peskov, “Şu anda bunu gerçekten yapamaz, çünkü Ukrayna Rusya Federasyonu ile arabuluculu veya arabulucusuz her türlü müzakereyi reddediyor” yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda dile getirdiği barış planının Ukrayna tarafından reddedildiğini belirterek, "Dolayısıyla şu anda ne Erdoğan ne de bir başkası arabulucu olamaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/putin-erdoganin-katildigi-sio-plusta-konustu-istanbuldaki-ukrayna-mutabakatlari-hala-masada-1085523333.html
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dmitriy peskov, kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, ukrayna, rusya federasyonu, müzakere, arabulucu, barış planı, kiev
dmitriy peskov, kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, ukrayna, rusya federasyonu, müzakere, arabulucu, barış planı, kiev

Peskov: Erdoğan, Kiev müzakereleri reddettiğinden arabuluculuk yapamaz

20:33 04.07.2024
© Sputnik / Сергей КарпухинKremlin Sözcüsü Dmitry Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Сергей Карпухин
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev'in her türlü müzakereyi reddetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olamayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere demecinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabulucu olamayacağını, çünkü Kiev'in her türlü müzakereyi reddettiğini söyledi.
Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabulucu olup olamayacağı’ sorusuna Peskov, “Şu anda bunu gerçekten yapamaz, çünkü Ukrayna Rusya Federasyonu ile arabuluculu veya arabulucusuz her türlü müzakereyi reddediyor” yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda dile getirdiği barış planının Ukrayna tarafından reddedildiğini belirterek, "Dolayısıyla şu anda ne Erdoğan ne de bir başkası arabulucu olamaz" dedi.
putin erdoğan şiö - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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