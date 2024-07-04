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Pakistan Başbakanı Şerif’ten dünyaya 'Afganistan ile ilişki kurma' çağrısı
Pakistan Başbakanı Şerif’ten dünyaya 'Afganistan ile ilişki kurma' çağrısı
Sputnik Türkiye
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi"nde konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, ekonomik ve... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:55+0300
2024-07-04T15:55+0300
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Kabil yönetiminden terörün sona erdirilmesine yönelik rolünü oynamasını isteyen Şerif, son dönemdeki terör faaliyetlerinin herkes için büyük endişe kaynağı olduğunu ifade etti.Şerif, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, ekonomik ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanması için Afganistan'daki hükümet ile ilişki kurmalarını istedi.Ekonomik kalkınmanın ön koşulunun militan faaliyetlerin yok edilmesi olduğuna vurgu yapan Şerif, barış ve istikrarın sağlanmasında ŞİÖ üyelerinin ortak çıkara sahip olduğunu söyledi.Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeliGazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Şerif, İsrail'in ayrım gözetmeden attığı bombalarla on binlerce masum sivili öldürdüğünün altını çizdi.Şerif, İsrail'in ‘barbarca’ eylemlerini kınayarak, derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulundu.Şerif, devlet terörünün tüm form ve tezahürlerinin açık şekilde kınanması gerektiğini belirterek, bireyler, gruplar veya devletler tarafından işlenen teröre karşı kapsamlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.Evrensel olarak tanınan egemenlik, toprak bütünlüğü ve halkın kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine saygı gösterilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şerif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının bölgedekiler dahil olmak üzere uzun süreli tartışma konularının çözümü için bir çerçeve teklif ettiğine işaret etti.Şerif, üstü kapalı olarak Hindistan ile Pakistan arasındaki Cammu Keşmir sorununa dikkati çekerek, BMGK kararlarının uygulanmamasının halka tahmin edilemeyen acılar yaşattığını kaydetti.Şerif, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, ekonomik ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanması için Afganistan'daki hükümet ile ilişki kurmalarını istedi.Ağustos 2021'in başlarında Taliban hareketi, Afgan hükümet güçlerine karşı saldırılarını yoğunlaştırmış, 15 Ağustos'ta Kabil'e girerek ertesi gün savaşın bittiğini ilan etmişti.Ağustos ayının son iki haftasında, ABD ordusunun koruması altında olan Batılı ülke vatandaşları ve Afgan işbirlikçiler Kabil Havaalanından toplu olarak tahliye edilmişti.ABD ordusu, 31 Ağustos gecesi Kabil Havaalanından ayrılırken, o gün itibariyle Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık ABD askeri varlığı sona ermişti.Mart ayında açıklamalarda bulunan Taliban'ın Doha Siyasi Büro Başkanı Süheyl Şahin, IŞİD'in ABD işgali sırasında Afganistan'da en parlak dönemini yaşadığını, Taliban'ın ise bu teröristleri Afganistan'dan çıkardığını belirtmişti.Lavrov: Taliban, Afganistan’daki gerçek güçtürRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör faaliyetleri nedeniyle BM yaptırımları altındaki Taliban'ın Afganistan'da gerçek bir güç olduğunu vurgularken, yasaklı örgütler listesinden çıkarılması girişimlerinin gerçeği yansıttığını söyledi.Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.
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şanghay işbirliği örgütü (şiö), pakistan, afganistan, taliban, terör, terör örgütleri
şanghay işbirliği örgütü (şiö), pakistan, afganistan, taliban, terör, terör örgütleri

Pakistan Başbakanı Şerif’ten dünyaya 'Afganistan ile ilişki kurma' çağrısı

15:55 04.07.2024
© AA / Pakistan Başbakanlık OfisiPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / Pakistan Başbakanlık Ofisi
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi"nde konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, ekonomik ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanması için Afganistan'daki hükümet ile ilişki kurmalarını istedi.
Kabil yönetiminden terörün sona erdirilmesine yönelik rolünü oynamasını isteyen Şerif, son dönemdeki terör faaliyetlerinin herkes için büyük endişe kaynağı olduğunu ifade etti.
Şerif, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, ekonomik ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanması için Afganistan'daki hükümet ile ilişki kurmalarını istedi.
Ekonomik kalkınmanın ön koşulunun militan faaliyetlerin yok edilmesi olduğuna vurgu yapan Şerif, barış ve istikrarın sağlanmasında ŞİÖ üyelerinin ortak çıkara sahip olduğunu söyledi.

Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli

Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Şerif, İsrail'in ayrım gözetmeden attığı bombalarla on binlerce masum sivili öldürdüğünün altını çizdi.
Şerif, İsrail'in ‘barbarca’ eylemlerini kınayarak, derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulundu.
Şerif, devlet terörünün tüm form ve tezahürlerinin açık şekilde kınanması gerektiğini belirterek, bireyler, gruplar veya devletler tarafından işlenen teröre karşı kapsamlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.
Evrensel olarak tanınan egemenlik, toprak bütünlüğü ve halkın kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine saygı gösterilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şerif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının bölgedekiler dahil olmak üzere uzun süreli tartışma konularının çözümü için bir çerçeve teklif ettiğine işaret etti.
Şerif, üstü kapalı olarak Hindistan ile Pakistan arasındaki Cammu Keşmir sorununa dikkati çekerek, BMGK kararlarının uygulanmamasının halka tahmin edilemeyen acılar yaşattığını kaydetti.
Şerif, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, ekonomik ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanması için Afganistan'daki hükümet ile ilişki kurmalarını istedi.
Ağustos 2021'in başlarında Taliban hareketi, Afgan hükümet güçlerine karşı saldırılarını yoğunlaştırmış, 15 Ağustos'ta Kabil'e girerek ertesi gün savaşın bittiğini ilan etmişti.
Ağustos ayının son iki haftasında, ABD ordusunun koruması altında olan Batılı ülke vatandaşları ve Afgan işbirlikçiler Kabil Havaalanından toplu olarak tahliye edilmişti.
ABD ordusu, 31 Ağustos gecesi Kabil Havaalanından ayrılırken, o gün itibariyle Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık ABD askeri varlığı sona ermişti.
Mart ayında açıklamalarda bulunan Taliban'ın Doha Siyasi Büro Başkanı Süheyl Şahin, IŞİD'in ABD işgali sırasında Afganistan'da en parlak dönemini yaşadığını, Taliban'ın ise bu teröristleri Afganistan'dan çıkardığını belirtmişti.

Lavrov: Taliban, Afganistan’daki gerçek güçtür

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör faaliyetleri nedeniyle BM yaptırımları altındaki Taliban'ın Afganistan'da gerçek bir güç olduğunu vurgularken, yasaklı örgütler listesinden çıkarılması girişimlerinin gerçeği yansıttığını söyledi.
Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.
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