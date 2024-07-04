https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/cumhurbaskani-erdogan-israilin-uzerindeki-baskinin-artirilmasi-gerekiyor-1085524473.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da Şangay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu ve İsrail'e tepkilerini yineledi. Erdoğan, " 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:48+0300
2024-07-04T15:48+0300
2024-07-04T15:58+0300
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vladimir putin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da Şangay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/putin-erdoganin-katildigi-sio-plusta-konustu-istanbuldaki-ukrayna-mutabakatlari-hala-masada-1085523333.html
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recep tayyip erdoğan, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), türkiye, son dakika, astana, çin, vladimir putin, rusya
recep tayyip erdoğan, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), türkiye, son dakika, astana, çin, vladimir putin, rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor
15:48 04.07.2024 (güncellendi: 15:58 04.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da Şangay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu ve İsrail'e tepkilerini yineledi. Erdoğan, "
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da Şangay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu:
İsrail'in durdurulması, kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması lazım, bunun için de İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerekiyor
(Gazze) 16 binden fazla masum çocuğun altında can verdiği yıkıntılar, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır