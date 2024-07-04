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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ogretmenlik-meslegi-kanunu-teklifinin-ilk-4-maddesi-kabul-edildi-ne-zaman-cikacak-icerigi-neler-1085505876.html
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi: Ne zaman çıkacak, içeriği neler?
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi: Ne zaman çıkacak, içeriği neler?
Sputnik Türkiye
Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasını ve öğretmen adayları için Milli Eğitim... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T09:05+0300
2024-07-04T09:07+0300
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasını ve öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başladı.Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.Muhalefetin tepkisi varTeklifin maddeleri üzerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, tüm tarafların katkısıyla yeni bir düzenleme hazırlanmasını istedi.CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sendikalar ve öğretmenlerin teklife yönelik eleştirilerini dile getirerek, "Böyle devam ederse bu yasa Genel Kurulda da tartışılır ve Anayasa Mahkemesine gider" dedi.Öztürk, bu düzenlemenin daha kapsayıcı ve adil olmasını vurguladı.AK Parti'nin yaklaşımıAK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, muhalefetten öğretmenlik mesleğine yönelik önerilerini dile getirmelerini istedi ve muhalefet milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmelerinin uygun olabileceğini belirtti.AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenlerin saygınlığını yükseltmeye çalıştığını vurguladı.YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı görüşleriYÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, komisyonda eğitim fakültelerinin kontenjanlarının yüzde 20-25 azaltıldığını ve gelecek yıllarda daha da azaltılmasının planlandığını söyledi.Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin içeriği neler?Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, teklifin "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" hükmünün, yönetmelik kapsamında yürürlükte olduğunu belirtti. Şamlıoğlu, 2024 yılında 44 öğretmenin hizmet sınıfının değiştirildiğini ve bu düzenlemenin öğretmenler lehine yapıldığını vurguladı. Teklif, hizmet sınıfı değişikliği için müfettiş şartı getiriyor ve problem devam ederse akademi eğitimi süresince ikinci bir müfettiş değerlendirmesi yapılıyor.Kanunun i̇çeriği ve yeniliklerÖğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Teklifi yasalaştıktan sonra, uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmadan, 20 yıllık kıdemi dolduran yaklaşık 230 bin öğretmene "başöğretmen" unvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak. Yeni teklif, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası duran kariyer uygulamasının devamını da içeriyor.Başöğretmen olmak için şartlarKanun teklifi, öğretmenlik mesleğini üç kariyer basamağına ayırıyor: öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen. Uzman öğretmenlik için en az 10 yıl hizmet, başöğretmenlik için ise en az 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapma şartı aranıyor. Teklif, yazılı sınav ve mesleki çalışma koşullarını kaldırarak bu süreci kolaylaştırıyor.Yeni haklar ve cezalarKanun teklifi, öğretmenlere yeni haklar getiriyor ve meslek dışı faaliyetlerde rızaları dışında çalıştırılmalarını engelliyor. Ayrıca, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlarda cezalar artırılacak ve hapis cezası ertelenmeyecek.Milli Eğitim AkademisiTeklif, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması ve mevcut öğretmenlerin mesleki gelişimi için Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını öngörüyor. Bu akademi, öğretmen yetiştirme sürecinin niteliğini artırmayı hedefliyor ve üniversitelerle işbirliği içinde çalışacak. Öğretmen alımları, ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavdaki puan üstünlüğüne göre yapılacak ve sözlü sınav olmayacak.
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başöğretmen maaşı, başöğretmen maaş farkı, öğretmenlik mesleği kanunu teklifi, öğretmenlik mesleği kanunu teklifi tbmm milli eğitim kültür gençlik ve spor komisyonunda, öğretmenlik mesleği kanunu, öğretmenlik mesleği kanunu 2024, başöğretmen olmak için şartlar

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi: Ne zaman çıkacak, içeriği neler?

09:05 04.07.2024 (güncellendi: 09:07 04.07.2024)
© AAÖğretmen
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasını ve öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin 'amaç', 'kapsam', 'tanımlar' ve 'temel ilkeler' başlıklı ilk 4 maddesini onayladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında cezaların artırılmasını ve öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başladı.
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Muhalefetin tepkisi var

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, tüm tarafların katkısıyla yeni bir düzenleme hazırlanmasını istedi.
CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sendikalar ve öğretmenlerin teklife yönelik eleştirilerini dile getirerek, "Böyle devam ederse bu yasa Genel Kurulda da tartışılır ve Anayasa Mahkemesine gider" dedi.
Öztürk, bu düzenlemenin daha kapsayıcı ve adil olmasını vurguladı.

AK Parti'nin yaklaşımı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, muhalefetten öğretmenlik mesleğine yönelik önerilerini dile getirmelerini istedi ve muhalefet milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmelerinin uygun olabileceğini belirtti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenlerin saygınlığını yükseltmeye çalıştığını vurguladı.

YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı görüşleri

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, komisyonda eğitim fakültelerinin kontenjanlarının yüzde 20-25 azaltıldığını ve gelecek yıllarda daha da azaltılmasının planlandığını söyledi.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin içeriği neler?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, teklifin "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" hükmünün, yönetmelik kapsamında yürürlükte olduğunu belirtti. Şamlıoğlu, 2024 yılında 44 öğretmenin hizmet sınıfının değiştirildiğini ve bu düzenlemenin öğretmenler lehine yapıldığını vurguladı. Teklif, hizmet sınıfı değişikliği için müfettiş şartı getiriyor ve problem devam ederse akademi eğitimi süresince ikinci bir müfettiş değerlendirmesi yapılıyor.

Kanunun i̇çeriği ve yenilikler

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Teklifi yasalaştıktan sonra, uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmadan, 20 yıllık kıdemi dolduran yaklaşık 230 bin öğretmene "başöğretmen" unvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak. Yeni teklif, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası duran kariyer uygulamasının devamını da içeriyor.

Başöğretmen olmak için şartlar

Kanun teklifi, öğretmenlik mesleğini üç kariyer basamağına ayırıyor: öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen. Uzman öğretmenlik için en az 10 yıl hizmet, başöğretmenlik için ise en az 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapma şartı aranıyor. Teklif, yazılı sınav ve mesleki çalışma koşullarını kaldırarak bu süreci kolaylaştırıyor.

Yeni haklar ve cezalar

Kanun teklifi, öğretmenlere yeni haklar getiriyor ve meslek dışı faaliyetlerde rızaları dışında çalıştırılmalarını engelliyor. Ayrıca, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlarda cezalar artırılacak ve hapis cezası ertelenmeyecek.

Milli Eğitim Akademisi

Teklif, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması ve mevcut öğretmenlerin mesleki gelişimi için Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını öngörüyor. Bu akademi, öğretmen yetiştirme sürecinin niteliğini artırmayı hedefliyor ve üniversitelerle işbirliği içinde çalışacak. Öğretmen alımları, ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavdaki puan üstünlüğüne göre yapılacak ve sözlü sınav olmayacak.
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