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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/merkez-bankasi-rezervleri-geriledi-1085523862.html
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:37+0300
2024-07-04T15:37+0300
ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 28 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 662 milyon dolar azalışla 84 milyar 833 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran'da 88 milyar 495 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 50 milyon dolar azalışla 59 milyar 127 milyon dolardan, 58 milyar 77 milyon dolara düştü.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan, 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1085249647.html
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merkez bankası, rezerv, türk lirası
merkez bankası, rezerv, türk lirası

Merkez Bankası rezervleri geriledi

15:37 04.07.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 28 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 662 milyon dolar azalışla 84 milyar 833 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran'da 88 milyar 495 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 50 milyon dolar azalışla 59 milyar 127 milyon dolardan, 58 milyar 77 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan, 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
26 Haziran , 14:39
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