https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/merkez-bankasi-rezervleri-geriledi-1085523862.html

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T15:37+0300

2024-07-04T15:37+0300

2024-07-04T15:37+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

türk lirası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 28 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 662 milyon dolar azalışla 84 milyar 833 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran'da 88 milyar 495 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 50 milyon dolar azalışla 59 milyar 127 milyon dolardan, 58 milyar 77 milyon dolara düştü.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan, 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1085249647.html

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