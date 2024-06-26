Merkez Bankası'nın toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

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Ayrıntılar geliyor

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.