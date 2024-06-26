https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1085249647.html
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T14:39+0300
2024-06-26T14:39+0300
2024-06-26T14:47+0300
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merkez bankası
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:39 26.06.2024 (güncellendi: 14:47 26.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.