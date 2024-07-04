https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/merkez-bankasi-baskani-karahandan-enflasyon-mesaji-uyumlu-hale-gelmesini-bekleyecegiz-1085508836.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: 'Uyumlu hale gelmesini bekleyeceğiz'

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: 'Uyumlu hale gelmesini bekleyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankanın agresif politikasının yüksek enflasyonu düşürmeye başlamasıyla birlikte artan fiyatlarla mücadele etmek için sıkı... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T10:13+0300

2024-07-04T10:13+0300

2024-07-04T10:13+0300

ekonomi

merkez bankası

fatih karahan

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Reuters'a yaptığı açıklamada sıkılığı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız ile uyumlu hale gelmesini bekleyeceğiz. Bu hususta daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz" cümlelerini kaydetti.Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve sürekli bir düşüş görmek istediklerini dile getiren Karahan, enflasyonu düşürme konusunda son derece kararlı olduklarını vurguladı."Talebin yeniden dengelendiğine ve bunun fiyatlar üzerindeki etkisine dair işaretler görüyoruz" diyen Merkez Bankası Başkanı Karahan, volatilitenin (oynaklığın) yüksek olduğu dönemde tek bir veri noktasından sonuç çıkarmanın sağlıklu olduğunu belirterek "Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatıyla hareket ediyoruz" dedi.

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merkez bankası, fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon