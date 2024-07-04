https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/merkez-bankasi-baskani-karahandan-enflasyon-mesaji-uyumlu-hale-gelmesini-bekleyecegiz-1085508836.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: 'Uyumlu hale gelmesini bekleyeceğiz'
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: 'Uyumlu hale gelmesini bekleyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankanın agresif politikasının yüksek enflasyonu düşürmeye başlamasıyla birlikte artan fiyatlarla mücadele etmek için sıkı... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T10:13+0300
2024-07-04T10:13+0300
2024-07-04T10:13+0300
ekonomi
merkez bankası
fatih karahan
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Reuters'a yaptığı açıklamada sıkılığı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız ile uyumlu hale gelmesini bekleyeceğiz. Bu hususta daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz" cümlelerini kaydetti.Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve sürekli bir düşüş görmek istediklerini dile getiren Karahan, enflasyonu düşürme konusunda son derece kararlı olduklarını vurguladı."Talebin yeniden dengelendiğine ve bunun fiyatlar üzerindeki etkisine dair işaretler görüyoruz" diyen Merkez Bankası Başkanı Karahan, volatilitenin (oynaklığın) yüksek olduğu dönemde tek bir veri noktasından sonuç çıkarmanın sağlıklu olduğunu belirterek "Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatıyla hareket ediyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bakan-mujde-diyerek-duyurdu-kooperatiflere-408-bin-liraya-kadar-hibe-destegi-verilecek-1085507999.html
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merkez bankası, fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon
merkez bankası, fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: 'Uyumlu hale gelmesini bekleyeceğiz'
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankanın agresif politikasının yüksek enflasyonu düşürmeye başlamasıyla birlikte artan fiyatlarla mücadele etmek için sıkı politikasını sürdüreceğini söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Reuters'a yaptığı açıklamada sıkılığı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız ile uyumlu hale gelmesini bekleyeceğiz. Bu hususta daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz" cümlelerini kaydetti.
Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve sürekli bir düşüş görmek istediklerini dile getiren Karahan, enflasyonu düşürme konusunda son derece kararlı olduklarını vurguladı.
"Talebin yeniden dengelendiğine ve bunun fiyatlar üzerindeki etkisine dair işaretler görüyoruz" diyen Merkez Bankası Başkanı Karahan, volatilitenin (oynaklığın) yüksek olduğu dönemde tek bir veri noktasından sonuç çıkarmanın sağlıklu olduğunu belirterek "Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatıyla hareket ediyoruz" dedi.